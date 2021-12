Locke and Key : Ce personnage aura un rôle important dans la saison 3

Locke and Key a récemment présenté sa deuxième saison, et avec l’arrivée de son troisième volet, l’un des personnages de la série surnaturelle de Netflix jouera un rôle majeur dans l’histoire à venir. Betanews vous dévoile de qui il s’agit.

Locke & Key, un drame d’horreur surnaturel créé sur la plateforme de streaming Netflix en février de l’année dernière, est revenu en octobre 2021 avec son deuxième volet composé d’un total de dix épisodes fascinants et intrigants. Le streamer a confirmé cette semaine que la série sera de retour l’année prochaine pour continuer l’histoire de Tyler, Kinsey et Bode Locke.

La saison 3 de Locke and Key sera diffusée en 2022

La série Netflix est immergée dans l’univers de DC Comics The Sandman, le même qui partage une histoire avec Lucifer, de Neil Gaiman. L’adaptation de l’œuvre de Joe Hill et Gabriel Rodríguez, Locke & Key met en vedette Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Petrice Jones et Griffin Gluck.

friendly reminder that Locke & Key season 3 is coming next year 😈🎬 pic.twitter.com/Vsdrf7CF4x — Locke & Key (@lockekeynetflix) November 30, 2021

Le casting récurrent de Locke and Key comprend la star Sherri Saum, que les fans de la série ont vue depuis la première saison jouer Ellie Whedon, la vieille amie de Rendell qui est sortie avec Lucas, au lycée et qui est enseignante. d’éducation physique à l’Académie Matheson.

Comme l’a rapporté Deadline cette semaine, le personnage de Sherri Saum aura une plus grande importance dans la saison 3 de Locke & Key qui sortira en 2022, a confirmé Netflix mardi. La star qui est restée dans le drame surnaturel depuis que le pilote a été promu au rang de série régulière pour la troisième saison à venir.

Ellie Whedon, le personnage de Sherri Saum a été promu régulier pour la saison 3 de Locke & Key

Rappelons que la série Locke and Key suit les frères Locke après le meurtre de leur père dans des circonstances mystérieuses. Les trois frères et leur mère, Nina Locke, emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, et découvrent qu’elle regorge de clés magiques qui pourraient être liées à la mort de leur père. Alors que les enfants de Locke explorent les différentes clés et leurs pouvoirs uniques, un mystérieux démon se réveille et ne recule devant rien pour les voler.

Selon le même média, dans la saison 3 de Locke and Key, Ellie Whedon (Saum) et son fils Rufus (Coby Bird) reviennent à Matheson. Et elle continue de hanter le temps qu’elle a passé derrière la porte noire alors qu’elle fait face à une nouvelle menace de plus en plus dangereuse qui pèse sur la ville.

Pour rappel, les saisons 1 et 2 de Locke and Key sont disponibles en streaming sur Netflix exclusivement.