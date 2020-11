Lockdown «  le seul moyen réel de passer un Noël en toute sécurité  », membre de Sage

Noël pourrait être rendu «relativement sûr» en introduisant immédiatement des mesures de verrouillage plus strictes, a suggéré un conseiller du gouvernement. Le professeur John Edmunds, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a exhorté le gouvernement à «agir maintenant» après les plans de Une deuxième période de restrictions à l’échelle nationale a été divulguée vendredi soir.Le nouveau verrouillage devrait être annoncé lundi et devrait probablement voir partout sauf les magasins essentiels et les établissements d’enseignement fermés pendant un mois. « Personne ne veut avoir un Noël perturbé », mais a déclaré que les restrictions étaient le seul moyen de réduire la flambée des taux d’infection dans tous les domaines. Deuxième verrouillage imminent « L’idée d’un verrouillage est de sauver des vies principalement », a-t-il déclaré au programme Today de BBC Radio 4: «Je pense que la seule vraie façon de passer un Noël relativement sûr est d’en réduire l’incidence car sinon je pense que Noël est très difficile pour les gens. ple – personne ne veut avoir une période de vacances de Noël perturbée où vous ne pouvez pas voir votre famille et ainsi de suite. « Je pense donc que le seul moyen d’y parvenir en toute sécurité est de réduire l’incidence, et pour ce faire nous devons agir maintenant et cette action doit être stricte, malheureusement. »Downing Street a précédemment déclaré que l’ambition du gouvernement était de« faire en sorte que les gens puissent célébrer Noël en famille cette année ». Les navetteurs portant des masques sur le tube à Londres . (Getty) Le professeur Edmunds a également confirmé que la situation dans le pays est pire que le pire scénario raisonnable précédemment produit par Sage. Il a déclaré à Today: «Nous avons été considérablement au-dessus de ce pire scénario raisonnable pendant un certain temps en fait. Le professeur Edmunds a déclaré qu’il était «possible» qu’il y ait 85000 décès de coronavirus cet hiver – plus qu’il n’y en avait dans la première vague. «Il est vraiment impensable maintenant, malheureusement, que nous ne comptions pas nos décès par dizaines de milliers à partir de cela. « Le problème est, est-ce que cela va être des dizaines de milliers si nous prenons des mesures radicales maintenant ou est-ce que cela va être les dizaines de milliers si nous ne le faisons pas? » Pire scénario dépassé être plus sévère qu’un «disjoncteur» proposé le mois dernier, le professeur Edmunds a déclaré: «Les décisions sont horribles – elles sont très difficiles – mais les remettre à plus tard ne les rend pas plus faciles, en fait cela les rend plus difficiles. donc si nous voulons freiner l’épidémie maintenant, alors u Malheureusement, nous allons devoir freiner de plus en plus fort pour ramener les affaires à ce qui pourrait être un niveau acceptable. »Les mesures pour l’Angleterre pourraient être introduites mercredi et durer jusqu’au 1er décembre, selon le Times. sauf que les magasins essentiels et les établissements d’enseignement pourraient être fermés en vertu des nouvelles mesures, a indiqué le journal, mais aucune décision finale ne semble avoir été prise. Des mesures régionales plus sévères sont également envisagées. Le professeur Jeremy Farrar, expert en maladies infectieuses et membre de Sage, a déclaré vendredi soir que pour maîtriser le coronavirus, «nous devons agir maintenant». Il a tweeté: «Le meilleur moment pour agir était d’un mois. mais ce sont des décisions très difficiles que nous voudrions tous éviter. Le deuxième meilleur moment est maintenant. « Plus tôt nous maîtrisons la maladie, réduisons la transmission, R1, plus vite nous pourrons remettre notre société à la normale et l’économie sur les rails. »

