L’observation de Geekbench soulève des questions sur les projets futurs de Samsung

Le leaker Abhishek Yadav a repéré un Téléphone Samsung sur la plate-forme d’analyse comparative Geekbench. Le combiné porte le numéro de modèle SGH-N378 et il est alimenté par le Snapdragon 750G, ce qui implique qu’il Prêt pour la 5G.

Le site Web d’analyse comparative a également révélé que la puce serait couplée avec le GPU Adreno 619 et 6 Go de RAM. Selon la liste, le téléphone en question fonctionnera sous Android 11.

Le récemment publié Le Galaxy A42 5G est également soutenu par le Snapdragon 750G, et la rumeur Le Galaxy A52 5G devrait également avoir la même puce sous le capot.

Alors, le numéro de modèle SGH-N378 est-il lié au Galaxy A52? Eh bien, pas nécessairement.

Le SGH-N378 pourrait faire partie d’une toute nouvelle gamme

Les gens aux yeux d’aigle GSM Arena souligne que le numéro de modèle SGH-N378 suit le même schéma que les anciens modèles Samsung, et cette convention a été abandonnée après 2013. Le site Web note que l’identifiant est «différent des SM-A426B et SM-A426B du Galaxy A42 5G / DS. »

Si une autre liste Geekbench doit passer, le Galaxy A52 5G porte le numéro de modèle SM-A526B, qui s’aligne bien avec l’identifiant SM-A516B du Galaxy A51 5G.

Le géant sud-coréen pourrait-il envisager d’ajouter une nouvelle série Galaxy à son portefeuille? Il est difficile d’imaginer cette possibilité, étant donné que le chaebol a déjà tellement de lignes de smartphones. Il a récemment présenté la série Galaxy F et a également adopté le surnom de Galaxy Z pour ses téléphones pliables.

Ainsi, il est peu probable que le numéro de modèle déplacé pointe vers une nouvelle gamme d’appareils, et il fait vraisemblablement référence au Galaxy A52.

Le midranger comportera un configuration à quatre caméras avec un appareil photo principal de 64MP et un objectif macro de 8 mégapixels, et il sera disponible dans les couleurs blanc, noir, bleu et orange. Samsung devrait annoncer le téléphone le mois prochain.