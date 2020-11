L’objectif déclaré d’Arsenal pourrait être encore meilleur que celui de Dayot Upamecano – .

in

Dayot Upamecano est peut-être l’affiche du RB Leipzig mais, aux yeux de beaucoup, il n’est même pas le défenseur central français le plus talentueux de la Red Bull Arena.

Cet honneur, si vous en croyez les non-conformistes et les fanatiques de Bundesliga, revient plutôt à Ibrahima Konate.

Konate est le plus jeune des deux à 21 ans et, selon BILD, le plus cher également.

Ils rapportent que l’international français U21 a une clause de libération de 45 millions de livres sterling dans son contrat; environ 5 millions de livres sterling de plus que les frais que Leipzig pourra exiger pour Upamecano, sans doute le talent défensif le plus convoité du continent.

Arsenal a été lié sans relâche à Upamecano au cours des 12 derniers mois mais, fait intéressant, leur concentration semble s’être tournée vers l’homme qui a tendance à se tenir un peu à sa droite dans le XI de Julian Nagelsmann.

Ont-ils repéré quelque chose de spécial à Konate alors que le reste de l’Europe adore son compatriote?

«Je vois Ibrahim Konaté au même niveau (qu’Upamecano)», a déclaré à Sport1 l’ancien entraîneur du RB Leipzig Ralf Rangnick à propos de deux défenseurs qu’il avait amenés en Allemagne en 2017.

«Ibrahima s’est brillamment développé ici», a également déclaré Rangnick, via le site Web de la Bundesliga.

«Il a déjà beaucoup d’expérience en Bundesliga et sur la scène européenne. Nous sommes convaincus de son énorme potentiel.

Il peut y avoir une explication plutôt simpliste sur la raison pour laquelle Konate passe souvent inaperçu alors que son compatriote français monopolise les projecteurs.

Il est le Sam du Frodon d’Upamecano. Rarement le héros mais l’homme qui porte Leipzig de manière désintéressée sur son dos, heureux de faire le sale boulot sans la pression impitoyable qui accompagne de telles attentes.

De plus, alors que Upamecano est plus, disons, moderne dans le style, avec son superbe jeu de jambes et sa gamme de passes fine, Konate est quelque chose d’un retour à l’ancienne; un puissant, agressif, défenseur du défenseur heureux de jeter son corps sur la ligne à la poursuite de trois points.

Avec cet effondrement 3-0 à domicile contre Aston Villa frais dans la mémoire, Konate ne semble-t-il pas être un ajout bienvenu à une ligne arrière en amélioration mais toujours sensible?

