L’objectif annoncé de Newcastle pourrait être le nouveau Cabaye – .

in

Stu Forster / Getty Images

Cela fait presque huit ans que Newcastle United a produit sans doute sa meilleure performance en Premier League de l’ère moderne.

La fusée de 30 verges d’un coup franc de Yohan Cabaye a été le point culminant incontestable alors que Manchester United a été battu 3-0 lors d’une nuit baltique de janvier à Tyneside; un rappel teinté de rose du genre de talent de premier ordre qui, autrefois, exerçait son métier en noir et blanc.

C’est Cabaye, flanqué de Demba Ba, Hatem Ben Arfa et le chèrement disparu Cheikh Tiote, qui a renvoyé une équipe de Magpies entraînée par Alan Pardew pour une cinquième place et une qualification pour la Ligue Europa en 2011/12.

Une répétition de cela semble impossible maintenant, bien sûr, la médiocrité du milieu de la table étant peut-être la limite des ambitions de Newcastle.

Mais, comme les fans de Manchester United vous le diront, l’ajout d’un talent authentique et gagnant au cœur du milieu de terrain peut transformer une équipe sous-performante presque du jour au lendemain et amener même les fans les plus désillusionnés à rêver de quelque chose de mieux.

Les 7 pires signatures de Pep Guardiola de tous les temps

mariée

755480

Les 7 pires signatures de Pep Guardiola de tous les temps

/static/uploads/2020/11/684006_t_1606418936.jpg

684006

centre

Avec janvier maintenant dans quelques semaines, Newcastle pourrait-il utiliser la fenêtre d’hiver pour débarquer son propre Bruno Fernandes? Cela dit, Cabaye lui-même serait peut-être une comparaison plus appropriée pour un maître du set avec un oeil pour le spectaculaire.

Selon Jeunes Footeaux, Newcastle rivalise avec une tenue nouveau-riche Hertha Berlin pour la signature de Raphael Holzhauser lors du mercato de janvier.

Alors que l’international autrichien nouvellement couronné n’est pas exactement un visage familier sur Tyneside, les statistiques parlent d’elles-mêmes. En seulement 14 matchs de championnat pour la formation belge Beerschot cette saison, Holzhauser a produit 10 buts et neuf passes décisives grâce à son rôle de milieu de terrain central privilégié.

Photo de KRISTOF VAN ACCOM / BELGA MAG / AFP via Getty Images

Un finisseur clinique, un redoutable tireur de coup franc, un maître du crochetage; Holzhauser est le maestro du milieu de terrain que Newcastle a disparu depuis que le soi-disant «French Dreamboat» laissait les hommes adultes amoureux sur les terrasses de Gallowgate.

Lorsque vous considérez que les milieux de terrain de Newcastle ont contribué un total total d’un but en championnat à eux deux cette saison, des améliorations spectaculaires sont clairement nécessaires dans un domaine où l’équipe de Bruce est dépassée et dépassée presque chaque semaine.

Holzhauser est hors contrat en juillet 2021 et pourrait donc être disponible à bas prix le mois prochain.

Et même si lui seul ne suffira peut-être pas à déclencher un top cinq ou un retour au football européen, Holzhauser est le genre de signature qui valserait dans le onze de départ de Steve Bruce sans transpirer.

Photo par Vincent Van Doornick / Isosport / MB Media / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, «Beaucoup de potentiel»: l’entraîneur veut que la cible rapportée du Celtic et de Leeds reste; nouveau contrat rejeté