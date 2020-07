L’obésité augmente le risque de décès par coronavirus jusqu’à 90%, selon un rapport

L’obésité augmente le risque de maladie grave ou de décès dû à Covid-19 jusqu’à 90%, selon un rapport de Public Health England (PHE) .Bien que certaines données suggèrent que plus de personnes ont fait de l’exercice pendant le verrouillage, des preuves indiquent que l’exercice de la nation les niveaux n’ont pas augmenté dans l’ensemble depuis avant la pandémie, selon le rapport. Pendant ce temps, les ventes de collations et d’alcool ont augmenté dans les grands magasins.Les preuves actuelles ne suggèrent pas que l’excès de poids augmente les chances des gens de contracter un coronavirus, mais les personnes atteintes de la maladie qui sont en surpoids sont beaucoup plus susceptibles d’être admises à l’hôpital et d’être dans un état critique. malades en réanimation par rapport à ceux qui ont un poids corporel sain, avec certains groupes à risque plus élevé Le bulletin i coupe le bruit Le rapport PHE résume les résultats des preuves publiées pendant la pandémie sur les effets de l’excès de poids et de l’obésité sur Covid-19 avec le risque d’hospitalisation ou de décès augmente considérablement avec l’IMC [body mass index] augmente. Pour la plupart des adultes, un IMC de 18,5 à 24,9 est un poids santé, 25 à 29,9 est en surpoids, 30 à 39,9 est obèse et au-dessus de 40 est gravement obèse. de Covid-19 augmente de 40 pour cent et avec un IMC supérieur à 40 de 90 pour cent, par rapport à ceux qui avaient un poids plus sain. D’autres données ont montré que dans les unités de soins intensifs, 7,9% des patients gravement malades atteints de Covid-19 avaient un IMC supérieur à 40 contre 2,9% de la population générale.Le Royaume-Uni a l’un des pires taux d’obésité en Europe: environ les deux tiers des adultes sont en surpoids ou obèses, les personnes âgées de 55 à 74 ans, celles vivant dans des zones défavorisées et certains groupes ethniques noirs, asiatiques et minoritaires étant plus gravement touchés. L’excès de graisse peut affecter le système respiratoire et est susceptible d’affecter la fonction inflammatoire et immunitaire. Cela peut avoir un impact sur la réponse des gens à l’infection et augmenter la vulnérabilité aux symptômes graves de Covid-19. Les personnes obèses peuvent être moins susceptibles d’accéder aux soins de santé et au soutien et on pense également que Covid-19 affecte d’autres maladies associées à l’obésité.Plan du gouvernementLe rapport a été publié avant l’annonce prévue de la semaine prochaine par Boris Johnson sur les politiques du gouvernement en matière d’obésité, qui pourrait inclure une interdiction des publicités de malbouffe avant le bassin versant de 21 heures et des restrictions sur les promotions de collations. les preuves actuelles indiquent clairement que le surpoids ou l’obésité vous expose à un risque accru de maladie grave ou de décès par Covid-19, ainsi que par de nombreuses autres maladies potentiellement mortelles. «Il peut être difficile de perdre du poids et encore plus de le maintenir, c’est pourquoi les gens ne peuvent pas facilement le faire seuls. La perte de poids peut apporter d’énormes avantages pour la santé – et peut également aider à se protéger contre les risques pour la santé du Covid-19. Les arguments en faveur d’une action contre l’obésité n’ont jamais été aussi solides. »Le Dr Aseem Malhotra, cardiologue consultant et militant anti-obésité, a déclaré:« Ce rapport confirme ce que nous savions déjà, l’excès de graisse corporelle augmente le risque de complications graves de Covid -19 et autres infections. Malheureusement, les SPE ont montré un manque de rigueur scientifique et de préjugé racial en se référant au «poids santé». «Cela n’existe pas, car jusqu’à 40% des personnes d’origine sud-asiatique et 20% des Caucasiens ont un risque significatif de complications de santé même IMC normal. En d’autres termes, nous sommes tous vulnérables aux méfaits d’une mauvaise alimentation, quel que soit le poids. Il est temps que le message de santé publique passe à «Mangez de la vraie nourriture, protégez le NHS et sauvez des vies». »Linda Bauld, professeur de santé publique à l’Université d’Édimbourg, a déclaré:« Nous ne comprenons toujours pas pleinement les mécanismes biologiques entre Gravité de la maladie Covid-19 et excès de poids. Comme le soulignent les auteurs, l’enregistrement de routine des données sur le poids ou l’IMC est probablement faible dans certaines études. Ces questions et d’autres nécessitent des recherches supplémentaires avant que nous puissions être confiants. « Cependant, avoir autant d’études qui pointent dans la même direction est convaincant et suggère certainement que le moment est maintenant idéal pour combiner les réponses Covid-19 avec des interventions pour lutter contre le surpoids et obésité. »

