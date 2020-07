LNR : Phil Gould demande aux équipes ne pas négliger leur entraîneur

La légende de la ligue, Phil Gould, a mis au défi les équipes en difficulté de la LNR de ne pas succomber à la tentation de renvoyer leur entraîneur et de se concentrer plutôt sur la construction de nouveaux principes fondamentaux qui feront avancer le club pendant une longue période.

Les fans de Footy ont été stupéfaits le week-end dernier après que les Warriors aient limogé l’entraîneur Stephen Kearney après leur défaite de 40-12 contre South Sydney. Et si la spéculation actuelle se déroule, une foule d’autres entraîneurs pourraient bientôt chercher de nouveaux clubs avec les Bulldogs, Broncos, Titans et Cowboys, tous confrontés à une pression croissante pour produire de meilleurs résultats.

S’exprimant sur le vaste monde du sport » Six tacles avec Gus, Gould a dit aux clubs en difficulté de la LNR d’examiner les autres « facteurs » extérieurs à l’entraîneur contribuant à leur manque de succès. « Vous avez des clubs qui sont en perte maintenant, est-ce uniquement à cause de l’entraîneur ? Est-ce uniquement à cause de la relation de l’entraîneur avec les joueurs ? Quelle est la part du groupe de jeu, de la liste et du leadership en dehors du PDG et de l’entraîneur ? « , a demandé ce dernier.

«Il y a beaucoup de facteurs qui mènent au succès. Il y a beaucoup de facteurs qui mènent à l’échec. » « À mon avis, c’est rarement le véritable entraîneur. C’est plus avec d’autres facteurs au sein d’un club. » « Le simple fait de faire venir un autre entraîneur ne résoudra pas le problème.«

« Ils ne gagneront plus de matchs«

Gould a ajouté que même si une équipe en difficulté pouvait attirer le légendaire entraîneur Wayne Bennett, qui devrait se retirer du contrat à la fin de l’année prochaine avec South Sydney, cela ne ferait qu’à peine bouger l’aiguille en termes de transformation des résultats du club. « Si vous offrez à Wayne Bennet la formation des Bulldogs, ils ne gagneront plus de matchs. Même chose pour les Dragons et quelques-uns de ces autres clubs en difficulté« , a déclaré Gould.

« Cela dépend de la gestion de votre alignement, du recrutement, du développement, de la profondeur des talents, de la culture au sein de votre club, des ressources et de l’argent dont ils disposent qui facilitent la tâche des entraîneurs et des joueurs. » Gould a déclaré que la compétition n’avait pas suffisamment de «coachs expérimentés» pour simplement sortir et obtenir une mise à niveau.

Il a fait valoir que le manque de profondeur dans les entraîneurs de qualité garantirait que le carrousel continuerait à tourner et que les entraîneurs limogés par d’autres clubs devraient avoir des opportunités ailleurs.