LNR News, Luke Keary et Damien Cook rejoignent le comité de personnalités influentes de la ligue pour examiner le changement de règle avant 2021

La star de Sydney Roosters, Luke Keary, et le speedster des Souths Damien Cook seront deux joueurs qui rejoindront un comité d’innovation spécial de la LNR visant à examiner une gamme de changements de règles potentiels avant la saison 2021.

Le Sydney Morning Herald rapporte que le comité sera présidé par Wayne Pearce et composé du PDG Andrew Abdo, du président de l’ARLC Peter V’landys, du responsable du football Graham Annesley, de l’entraîneur des Storm Craig Bellamy, de l’entraîneur des Raiders Ricky Stuart, de l’arbitre Matt Cecchin, Keary et Cook.

En plus de passer en revue le succès des modifications apportées aux règles du six-encore et un arbitre de cette année, l’équipe discutera également d’un certain nombre de nouvelles idées pour affiner le jeu en 2021.

Selon le Herald, le comité se réunira lundi semaine où il recevra des données statistiques de la saison 2020.

Luke Keary et Damien Cook. (Getty) (Getty)

On espère que les commentaires du comité fourniront des informations précieuses sur les domaines de croissance potentiels du jeu.

«Je demande aux gens de venir avec un esprit ouvert», a déclaré Pearce.

«Nous examinerons ce qui a fonctionné cette année, ce qui n’a pas fonctionné et nous verrons comment nous pouvons faire du jeu un produit encore meilleur si nous devons faire quelque chose.

« Notre équipe de direction rassemblera beaucoup d’informations que nous examinerons ce jour-là.

«Je demande aux gens de venir pour que nous puissions recueillir des idées, les regrouper et discuter avec leurs parties prenantes.

Gus et Gal tirent sur la règle des six à nouveau, encore une fois

«L’idée est que nous passons l’année prochaine à examiner ce qui a fonctionné et à faire avancer cela, ainsi que les choses qui n’ont pas si bien fonctionné et ce que nous devons peaufiner.

« Je n’ai délibérément parlé à aucun d’entre eux de leurs idées parce que je veux qu’ils viennent avec des idées qui sont fraîches, donc nous ne discutons pas à leur sujet et n’en débattons pas à l’avance. Cela ne sert vraiment à rien. »

C’est une invitation bienvenue pour Stuart, qui s’exprime peut-être le plus sur le produit sur le terrain du jeu.

Il a apporté son soutien au changement à six reprises après son introduction au troisième tour, révélant qu’il «perdait vraiment confiance dans le jeu» et qu’il «s’énervait» en regardant la ligue de rugby à cause de «trop de dégâts».

Il est entendu que l’utilisation des échanges, les protocoles de commotion cérébrale, les décisions de contestation pour les concours dans les airs, les mêlées, la lutte et toute modification pouvant réduire les arrêts seront discutés.