Lleyton Hewitt explique comment le tennis peut revenir en Australie

Lleyton Hewitt pense que Tennis Australia pourrait être forcé d’organiser des compétitions locales pour les talents locaux seulement au milieu de la pandémie COVID-19.

La saison de tennis a été suspendue en mars en raison de l’épidémie de coronavirus et la fermeture devrait se poursuivre au moins jusqu’à la mi-juillet, des pays du monde entier étant bloqués pour contenir la propagation du virus.

Hewitt a dit à Nine’s Le meilleur qu’il admet que le sport sera durement touché à l’échelle internationale, s’attendant à ce que cela prenne un certain temps avant que les fans ne revoient leurs joueurs préférés dans le monde entier.

« C’est frustrant pour tout le monde en ce moment et les joueurs australiens ne sont pas différents », a-t-il déclaré.

Lleyton Hewitt (Getty)

« Cela a été une période difficile pour tous les joueurs de tennis, je pense que notre sport en général va être durement touché à l’échelle internationale.

« Cela va prendre beaucoup plus de temps pour que tous les pays se réunissent et puissent aller sur place et lever les restrictions de voyage pour les voyages à l’étranger.

Mais pour les fans de tennis australiens, Hewitt pense que nous pourrions voir une compétition nationale avec uniquement des joueurs locaux.

Le double vainqueur du Grand Chelem admet que Tennis Australia étudie déjà les moyens de faire revenir le sport au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Hewitt plaide contre la proposition de Djokovic

« Je sais que tennis Australie cherche actuellement des moyens de rassembler les joueurs australiens pour qu’ils puissent jouer des matchs.

« Que cela commence par petites étapes dans des États particuliers, puis une fois que nos frontières en Australie s’ouvriront, nous pourrons commencer à envisager une autre sorte de match play, peut-être une sorte de tournoi national australien juste pour garder un œil

« Honnêtement, je pense qu’il faudra encore un bon moment avant de voir certains des grands tournois sur la scène centrale.