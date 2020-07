Liz Plank rejoint NBC News pour parler de coronavirus avec un «  spin positif  »

NBC News THINK et Liz Plank lancent vendredi une nouvelle émission numérique, «Positive Spin».

La série de trois épisodes examine la vie pendant la pandémie de coronavirus. Plank, anciennement de Vox Media, a tout filmé pendant la mise en quarantaine en Californie et a gardé la sécurité en tête tout en expliquant pourquoi les hommes sont moins enclins à porter des masques, comment les gens sortent ensemble lors d’une pandémie et à quoi ressemblent les manifestations contre le racisme. le niveau du sol.

«J’ai traversé cette dynamique – avec nous tous – et il est devenu très clair pour moi qu’il y avait beaucoup de gens qui souffraient, beaucoup de gens qui souffraient, beaucoup de gens qui avaient peur », A déclaré Plank à TheWrap lors d’un appel avant le lancement de l’émission sur la plateforme d’opinion de NBC News. «J’aime juste donner une tournure positive aux choses. J’aime recadrer les choses pour ma propre santé mentale et mon bien-être personnel et j’ai commencé à réfléchir à ce à quoi une émission pourrait ressembler.

En réalité, elle pensait à une émission avec NBC News depuis un certain temps … mais pas à une émission ayant à voir avec le coronavirus. Après être apparue régulièrement sur MSNBC depuis 2013, Plank a été approchée en janvier pour envisager une sorte d’offre numérique pour l’entreprise, mais lorsque la pandémie a frappé, elle a pensé que c’était hors de propos, mais les dirigeants, a-t-elle dit, lui ont dit que ses idées pour une émission axée sur les «bonnes nouvelles» était plus que jamais nécessaire.

Bien qu’il soit difficile de tirer d’un spectacle tout en prenant des distances sociales et en maintenant les exigences de sécurité, de nombreux éléments se sont mis en place pour Plank et son partenaire de production, Ashley Bearden.

Pour l’épisode de rencontres, qui sera le premier à être présenté en première, Plank a eu un premier rendez-vous socialement éloigné… puis un deuxième… et un troisième. Elle sort toujours avec l’homme qui était assez fou pour filmer leur premier rendez-vous.

Une autre coïncidence est survenue lorsqu’elle conceptualisait l’épisode sur la lutte contre le racisme systémique, qui présente le racisme comme une autre pandémie mortelle à laquelle l’Amérique est confrontée.

«À LA, les manifestations étaient littéralement dans notre rue, la première nuit de protestation, il y avait une voiture de police en feu. Je regardais Gotti Schwartz, le journaliste de NBC aux nouvelles locales, et je me disais: «C’est mon coin de rue» », a déclaré Plank à propos des manifestations qui ont suivi le meurtre par la police du Memorial Day d’un homme noir non armé George Floyd.

Pour l’épisode sur la masculinité des masques – qui était lié au livre Plank publié en septembre sur la masculinité moderne – elle n’est pas restée aussi près de chez elle. Elle et Bearden ont obtenu un ranch isolé et une interview avec Wade Davis, un ancien joueur ouvertement gay de la NFL qui est maintenant consultant en diversité pour Netflix et Google.

«Il a littéralement fait une conférence TED intitulée« Le masque de la masculinité », qui était si parfaite», a-t-elle déclaré.

«Positive Spin» sera diffusé vendredi sur NBC News THINK, avec un nouvel épisode supprimant les deux vendredis suivants.