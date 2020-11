Liverpool veut attaquer les géants espagnols pour le «  nouvel Ansu Fati  » mais il pourrait rejeter le mouvement d’Anfield – .

Photo de Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Les champions de Premier League, Liverpool, ont approché Alejandro Balde, mais le prodige de Barcelone semble avoir un bel avenir au Camp Nou, selon Sport.

Dites ce que vous voulez à propos de Ronald Koeman (comme beaucoup l’ont fait après le pire début de saison du Barça en Liga depuis l’époque de Louis Van Gaal en 2002), la légende du club devenue manager pose les bases d’un avenir radieux en Catalogne.

Koeman a été embauché pour combler le fossé entre une vieille génération fatiguée et la nouvelle.

Avec les adolescents Pedri, Francisco Trincao et l’exceptionnel Ansu Fati avec de plus en plus de régularité, l’ancien patron d’Everton et de Southampton fait certainement ce qu’on lui a demandé.

Le sport affirme qu’un autre jeune brillant, le très doué Balde, pourrait également être promu dans l’équipe première de Barcelone le plus tôt possible.

Cela dépend cependant de l’avenir de Junior Firpo avec l’Inter Milan et l’Atalanta désireux de l’Espagnol rarement vu.

Si l’arrière gauche de 27 millions de livres part en janvier, le Barça fera remonter Balde dans l’ordre hiérarchique plutôt que d’entrer sur le marché pour un remplaçant plus expérimenté.

Liverpool et Chelsea ont récemment frappé à la porte de Balde pour tenter de convaincre la sensation adolescente de tourner le dos à La Masia.

Le Barça a vu toute une série de jeunes talentueux, de Pablo Moreno à Marc Jurado de Manchester United, passer à travers les filets ces derniers temps, mais il semble peu probable que Balde suivra leurs traces.

Selon Sport, le « nouvel Ansu Fati » pense qu’il a un bel avenir devant lui à Barcelone et n’a pas l’intention de partir.

