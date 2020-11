Liverpool perdant 53 millions de livres sterling de transfert face à ses rivaux était une bénédiction absolue déguisée – .

Photo par Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

Liverpool voulait un attaquant de premier ordre cet été.

Les Reds étaient liés aux mouvements de certains des plus grands noms d’Europe et, même si les spéculations sur Kylian Mbappe semblaient tirées par les cheveux, celui qui s’est échappé était certainement Timo Werner.

Werner et Liverpool ressemblaient à un match fait au paradis à un moment donné, avec l’Allemand flirtant constamment avec l’idée d’un déménagement à Anfield, mais à la fin, il a rejoint Chelsea pour 53 millions de livres sterling, et Liverpool a opté pour une attaque plus discrète. signature.

Liverpool a peut-être perdu contre Werner, mais l’homme qu’ils ont signé ne le surpasse pas seulement, il est un meilleur choix pour les Reds.

Diogo Jota a un ratio de minutes par but supérieur à celui de Werner cette saison, et en plus de cela, il est beaucoup plus polyvalent.

Jota peut jouer confortablement sur l’aile ou au milieu, tandis que Werner n’est pas aussi habile à jouer sur l’aile, et même lorsqu’il joue là-bas, il n’est pas aussi convaincant que lorsqu’il joue au centre.

Photo de Darren Walsh / Chelsea FC via Getty Images

En effet, Werner n’a marqué que 15 buts en 65 apparitions sur le flanc tout au long de sa carrière, et cela n’aurait pas été un assez bon bilan pour Liverpool, en raison de leur dépendance envers les buts de leurs larges joueurs.

Jota, cependant, offre une alternative de qualité aux trois Mo Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino, ce qui est exactement ce dont les Reds avaient besoin, car ils devenaient de plus en plus dépendants de ces trois fronts.

Ajoutez à cela que Jota a coûté 12 millions de livres de moins que l’Allemand, et il est difficile de dire que Liverpool n’a pas obtenu la meilleure offre que Chelsea.

Bien sûr, les fans de Blues soutiendraient probablement le point opposé, mais les deux clubs avaient besoin de choses différentes à l’époque, et ils peuvent tous deux être satisfaits de leurs acquisitions.

Photo de PETER BYRNE / POOL / AFP via Getty Images

