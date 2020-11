Liverpool passe au niveau des leaders Spurs et Arsenal tenu à Leeds – Football

in

Liverpool a rejoint le leader Tottenham Hotspur au sommet de la Premier League après une victoire record du club 3-0 contre Leicester City à Anfield dimanche. Arsenal, dix joueurs, s’était auparavant accroché pour un match nul 0-0 à Leeds United après que Nicolas Pepe ait été expulsé pour un coup de tête au début de la seconde période à Elland Road.

L’attaquant d’Everton, Dominic Calvert-Lewin, a marqué deux fois lors de sa victoire 3-2 contre Fulham en difficulté, tandis que le mauvais départ de Sheffield United s’est poursuivi avec une défaite 1-0 à domicile contre West Ham United.

Liverpool est maintenant invaincu en 64 matchs de championnat à Anfield, établissant un nouveau record de club et ils ont pleinement profité de la victoire.

Les champions en titre ont pris les devants à la 21e minute lorsque l’ancien défenseur de Manchester United de Leicester, Jonny Evans, sous la pression de Sadio Mane, a dirigé un corner de James Milner dans son propre filet.

Si c’était un premier match chanceux, le deuxième était un but de marque à Liverpool avec le centre parfait d’Andy Robertson depuis la gauche transformé par une tête tout aussi impressionnante de Diogo Jota.

Le gardien de Leicester, Kasper Schmeichel, a gardé son équipe dans le match avec d’excellents arrêts avant que Roberto Firmino ne s’assure des trois points avec une tête d’un corner de Milner.

C’était un but mérité pour le Brésilien qui a lutté pour les buts et avait frappé deux fois les boiseries et avait également eu un effort dégagé de la ligne.

La victoire a permis à Liverpool de gagner 20 points avec les Spurs, qui ont battu la visite de Manchester City 2 à 0 samedi, laissant Chelsea et Leicester à deux points des leaders après neuf matchs.

MOMENT FOLLE

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a été soulagé de marquer un point du voyage de son équipe à Leeds après qu’un moment de folie de Pepe les ait laissés un homme à la 51e minute.

Les responsables du VAR ont remarqué que l’ailier d’Arsenal avait frappé Ezgjan Alioski et l’arbitre Anthony Taylor a jeté un coup d’œil au moniteur avant de brandir le carton rouge.

Leeds avait été le plus dangereux avant même l’envoi avec l’attaquant Patrick Bamford à deux reprises, faisant des arrêts du gardien d’Arsenal Bernd Leno.

Leno a bien fait à nouveau pour empêcher un entraînement féroce de Stuart Dallas, puis le remplaçant Rodrigo a écrasé un tir contre la barre depuis le bord de la zone.

Arsenal a failli attraper un vainqueur, contre le cours du jeu, quand Hector Bellerin a mis Bukayo Saka au but, mais le gardien de Leeds Illan Meslier a bien fait de le forcer à l’écart puis de repousser le tir.

Leeds a frappé les boiseries à deux reprises dans les dernières étapes, Bamford se dirigeant contre le poteau et Raphinha frappant également le montant au plus profond du temps d’arrêt.

GRÈVES DE CALVERT-LEWIN

Après trois défaites consécutives, Everton de Carlo Ancelotti avait besoin d’une victoire à Fulham et c’est le prolifique Calvert-Lewin qui a livré, ouvrant le score après 42 secondes.

L’attaquant brésilien Richarlison, de retour d’une interdiction de trois matches, a ramassé un ballon libre et a couru au loin pour centrer pour l’attaquant anglais Calvert-Lewin qui a tapé à Craven Cottage.

Fulham a riposté grâce à la finition soignée de Bobby De Cordova-Reid après 15 minutes, mais Everton a continué à menacer et n’a pas eu de chance de ne pas aller 2-1 car l’effort de Calvert-Lewin a été exclu pour hors-jeu.

Mais les visiteurs ont à nouveau ouvert Fulham alors qu’Alex Iwobi changeait de jeu par la droite et James Rodriguez a nourri Lucas Digne, dont le premier ballon a été rencontré par Calvert-Lewin pour son 10e but cette saison alors qu’il se hissait au sommet des classements.

Abdoulaye Doucoure a porté le score à 3-1 avec une tête à la 35e minute et bien que Ivan Cavaleiro de Fulham ait raté un penalty après la pause, l’équipe de Scott Parker a obtenu un retour pour ses efforts avec un but du remplaçant Ruben Loftus-Cheek.

L’attaquant de West Ham Sebastien Haller a condamné Sheffield United à une défaite qui les laisse enracinés au fond avec un point après neuf matchs.

(Reportage de Simon Evans; Édité par Ken Ferris)

