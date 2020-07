Liverpool FC dans l’analyse de l’effectif: Nix ou Thiago?

Au vu de la saison de championnat exceptionnelle, le Liverpool FC n’a pratiquement aucune raison de changer son équipe – d’autant plus que les Reds ont annoncé il y a quelques semaines qu’ils voulaient faire attention à leur budget à cause de Corona. Néanmoins, il y a des points d’interrogation et des candidats possibles au transfert pour le chef d’équipe Jürgen Klopp. L’analyse de l’équipe du LFC.

TOR

Personnel: Adrian (contrat jusqu’en 2021), Alisson Becker (contrat jusqu’en 2024), Loris Karius (contrat jusqu’en 2022), Caoimhin Kelleher (contrat jusqu’en 2022), Andy Lonergan (contrat jusqu’en 2020), Kamil Grabara (contrat jusqu’en 2022)

Adrian (contrat jusqu’en 2021), Alisson Becker (contrat jusqu’en 2024), Loris Karius (contrat jusqu’en 2022), Caoimhin Kelleher (contrat jusqu’en 2022), Andy Lonergan (contrat jusqu’en 2020), Kamil Grabara (contrat jusqu’en 2022) Point d’interrogation: Karius, Lonergan, Grabara

Karius, Lonergan, Grabara Candidats: non

Situation: Liverpool a le meilleur gardien de but de Premier League et l’un des meilleurs au monde – le statut de numéro un d’Alisson reste incontesté. Le Brésilien a joué une saison de championnat extrêmement forte.

Les Reds ont quelques candidats derrière eux. Adrian est venu à 18 matchs compétitifs dans la pré-saison. Kelleher, 21 ans, était dans la surface quatre fois, Oldie Lonergan pas une seule fois. Il est fort possible qu’il cherche autour de lui pour s’entraîner au jeu.

Karius a été prêté pour la dernière fois à Besiktas pour deux saisons, d’où le joueur de 27 ans est rentré tôt après des différends sur le paiement des salaires. Il rejoindra un nouveau club, plus récemment l’intérêt du HSC Montpellier a été signalé.

Grabara a été prêté à Huddersfield l’année dernière et ira probablement aussi. Les Reds ont reçu une demande de son ex-club danois Aarhus.