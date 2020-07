Liverpool «  déçu  » après que les fans aient célébré leur victoire en championnat à l’extérieur d’Anfield – Football

WELEDA Après-Shampooing Régénérant à l'Avoine - 200 ml

Allié des cheveux fragilisés, ce soinAprès-Shampooing Régénérant à l'Avoine Weleda lisse, hydrate et nourrit les cheveux qui retrouvent alors leur douceur naturelle. Sa richesse en huiles de coco et de jojoba bio et ses extraits de guimauve et d'avoine bio permettent de restructurer la fibre capillaire, tout