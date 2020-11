Liverpool, Arsenal et Tottenham contactent l’agent de la superstar au sujet du transfert gratuit; il envisage toutes les options – .

in

Liverpool, Arsenal et Tottenham Hotspur font partie des clubs qui ont exprimé leur intérêt à signer Sergio Ramos à la fin de son contrat avec le Real Madrid, selon 90 min.

Le site Web affirme que Liverpool, Arsenal et Tottenham, ainsi que Manchester City, Manchester United et Chelsea, ont tous contacté les représentants de Ramos pour leur faire savoir qu’ils pourraient aimer le joueur de 34 ans – mais seulement si le veut vraiment. déménager en Angleterre lorsque son contrat expirera l’été prochain.

On dit que si les pourparlers entre le Real Madrid et Ramos concernant une prolongation sont toujours en cours, un accord n’a pas encore été conclu entre les deux parties.

Et Ramos envisagerait toutes ses options, notamment des déménagements bien plus loin que l’Angleterre et rester à Madrid.

Le défenseur décoré, qui voudrait jouer au moins quatre ans supplémentaires, serait un ajout bienvenu à l’équipe de Liverpool, en particulier, compte tenu de la crise des blessures des Reds.

Bien qu’il reste à voir à quel point il sera convoité aux côtés de Jurgen Klopp une fois que Virgil van Dijk, Joe Gomez, Fabinho et Rhys Williams seront revenus à la forme.

Arsenal (Gabriel Magalhaes) et Tottenham (Joe Rodon) ont tous deux renforcé la position de Ramos dans la fenêtre de transfert estivale et se vantent de deux des défenses les plus serrées de la Premier League cette saison.

Fans de Liverpool, d’Arsenal et de Tottenham – Ramos serait-il un bon ajout?

