Liverpool a finalement donné un énorme coup de pouce à sa forme physique au milieu de la crise des blessures – .

Londres, ANGLETERRE – 29 août: Bukayo Saka d’Arsenal se bat pour la possession avec Andy Robertson de Liverpool. Photo par Andrew Couldridge / Piscine via Getty Images)

La star de Liverpool, Andy Robertson, a levé tout doute sur sa forme physique avant le match des Reds contre Leicester City dimanche.

On craignait que l’Ecossais soit sur le point de rater l’affrontement contre les Foxes après avoir raté le dernier match de la trêve internationale de l’Écosse, mais il a clairement indiqué qu’il n’y avait rien à craindre.

Il s’agit d’un coup de pouce indispensable pour les Reds au milieu de leur crise de blessures en cours.

« Oui, je me sens en forme, je me sens prêt à partir », a déclaré l’arrière gauche sur le site officiel du club avant la rencontre des Reds avec Leicester City. «Je pense que je viens d’avoir un ischio-jambier plus serré que d’habitude contre Man City, d’abord et avant tout.

«Alors évidemment, le match de jeudi pour l’Écosse a été un match énorme et 120 minutes et les pénalités m’avaient fait des ravages.

«Dimanche, je n’étais pas prêt et j’ai juste pris un peu plus de temps pour me remettre du match. Mais il n’y avait pas de réelles inquiétudes à ce sujet. C’était juste le [risk] de faire quelque chose de pire aux ischio-jambiers était assez élevé dimanche et le manager avait appelé à ne pas me jouer. Mercredi, j’étais prêt à partir.

«Maintenant, je suis prêt pour dimanche, je me sens en pleine forme, je me sens prêt. Je sais que certaines personnes étaient très préoccupées, mais je suppose qu’avec le nombre de blessures que nous avons subies, les gens s’y sont habitués. Mais je suis en pleine forme et prêt à partir.

Photo par Ian MacNicol / Getty Images

La défense de Liverpool sera épuisée en raison des blessures de Joe Gomez et Virgil van Dijk, mais le fait que Robertson soit disponible est un grand coup de pouce.

Leicester possède de grandes menaces sur les ailes avec Ayoze Perez, Cengiz Under et Harvey Barnes, tous posant un réel danger pour la ligne de fond de Liverpool, mais le fait que Robertson soit là doit être un soulagement pour Jurgen Klopp.

Ce n’est pas seulement un coup de pouce dans un sens défensif, l’arrière latéral est également l’une des menaces d’attaque les plus puissantes des Reds, fournissant déjà un but et deux passes décisives de l’arrière gauche ce trimestre.

