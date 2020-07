Liverpool a battu Chelsea dans un thriller avant la remise du trophée – Football

in

Les champions de Liverpool se sont préparés à remporter le trophée de la Premier League avec une victoire de 5-3 sur Chelsea lors d’un festin de buts à Anfield mercredi pour s’assurer qu’ils sont restés invaincus toute une saison de Premier League à domicile. Naby Keita a ouvert le score avec un effort tonitruant, Trent Alexander-Arnold l’a fait 2-0 avec un coup franc de curling et ils en ont ajouté un autre grâce à la demi-volée de Georginio Wijnaldum à bout portant, avant qu’Olivier Giroud n’en retire un sur le coup de la mi-temps.

Roberto Firmino a rétabli l’avantage de trois buts à la 55e minute, mais Chelsea a ensuite marqué par Tammy Abraham et Christian Pulisic pour menacer un retour spectaculaire avant qu’Alex Oxlade-Chamberlain ne mette le résultat hors de doute pour les hôtes.

Le résultat signifie que Liverpool a remporté 18 de ses 19 matchs de championnat à domicile dans la campagne, le seul défaut étant leur match nul 1-1 contre Burnley plus tôt ce mois-ci. Ils sont passés à 96 points, un de moins que le record du club qu’ils avaient établi en terminant deuxième la saison dernière.

La défaite a laissé Chelsea avec 63 points, encore un point de moins que de garantir une place en Ligue des champions la saison prochaine après avoir glissé à la quatrième place plus tôt mercredi lorsque Manchester United a fait match nul 1-1 avec West Ham United.

Liverpool a épinglé ses visiteurs pendant une grande partie de la première mi-temps et a commencé ses célébrations tôt lorsque Keita a volé le ballon à Willian pour courir au but et déchaîner un tir tonitruant pour une avance de 23e minute.

Un coup franc controversé accordé contre Mateo Kovacic de Chelsea a permis à Alexander-Arnold d’améliorer sa réputation de spécialiste du coup de pied avec un effort de curling qui a surpris le gardien de but de Chelsea Kepa Arrizabalaga.

Le but de la 38e minute a été suivi trois minutes plus tard par un troisième alors que Chelsea n’a pas réussi à dégager un coin et Wijnaldum a attrapé une balle lâche, l’enterrant sur la demi-volée à bout portant.

Pourtant, une rare incursion de Chelsea leur a permis d’avoir le dernier mot avant la pause alors que Marcos Alonso donnait à Willian une tentative d’effort instantané que le gardien de Liverpool Alisson a sauvé d’une main.

Giroud, cependant, a été le plus rapide à suivre et à glisser le ballon dans le filet.

Liverpool a rapidement repris les commandes après la pause alors que Roberto Firmino a fait 4-1 en dirigeant un centre parfait d’Alexander-Arnold à la 55e minute pour son premier but en championnat à Anfield cette saison.

Pourtant, le remplaçant Pulisic a eu un impact instantané pour Chelsea alors que ses dribbles mazy préparaient Abraham pour le deuxième du club londonien à la 61e minute.

L’international américain a ensuite attrapé l’un des siens 12 minutes plus tard, ramenant le ballon sur sa poitrine, dos au but avant de tourner et de le frapper à la maison.

Cela offrait à Chelsea l’espoir d’un retour spectaculaire, mais cela s’est effectivement terminé lorsque Oxlade-Chamberlain a marqué le cinquième de Liverpool à la 84e minute, alors qu’il terminait une contre-attaque rapide pour les hôtes.