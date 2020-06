Littlle Devil Inside : modification de la conception du design d’un personnage accusé d’être raciste

Un des personnages du jeu Little Devil Inside est accusé d’être raciste par des fans. Les développeurs du jeu ont présenté des excuses pour la conception de ce personnage et ont fait savoir qu’ils allaient le modifier avant le lancement du jeu.

Suite aux contestations de leurs joueurs potentiels, Noestream Interactive annonce qu’une modification d’un des personnages dans leur prochain jeu Little Devil Inside est engagée. Ce dernier a été qualifié de raciste par les fans. La décision de changer le design de ce personnage a été prise par les développeurs seulement quelques heures après les critiques dont le jeu a fait l’objet.

Little Devil Inside fait partie des titres présentés durant la révélation de La PS5

L’annonce du jeu a été faite durant l’événement de révélation en ligne de la PS5 le 11 juin dernier. Lors de sa présentation la semaine dernière, la PS5 était annoncée avec plus de 26 jeux qui seront disponibles d’ici sa sortie et 2022. À part Spider-Man : Miles Morales et le Grand Thef Auto V, les téléspectateurs ont également pu découvrir la bande-annonce du jeu Little Devil Inside. À préciser que ce jeu a été financé par le public. L’annonce de son exclusivité sur la PS5 a étonné les bailleurs de fonds. Le jeu Little Devil Inside a tenu le coup face à ses concurrents qui ont eu de meilleurs financements. Le jeu se démarque surtout par son style artistique épuré et son sens de l’humour.