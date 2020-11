Little Mix est enivré pendant les sessions en studio

2020-11-15 07:00:07

Little Mix est devenu éméché lors de l’enregistrement de leur nouvel album.

Le groupe de filles en tête des classements – qui comprend Jade Thirlwall, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jesy Nelson – n’a pas été en mesure de faire la fête correctement ces derniers mois en raison des restrictions relatives aux coronavirus, mais ils ont amené la fête au studio alors qu’ils a enregistré leur nouvel album «Confetti».

Jade a déclaré au journal The Sun on Sunday: « L’un de mes souvenirs préférés de la création de ‘Confetti’ était juste au début du processus. Nous étions en studio avec Kamille (leur auteur-compositeur) qui est essentiellement notre cinquième membre.

« Nous avions bu un peu. C’était essentiellement une soirée mais en studio. Nous nous sommes un peu amusés et nous avons produit tellement de chansons en une journée. C’est à ce moment-là que ‘Break Up Song’ est né et ‘Holiday ‘et quelques autres chansons qui n’ont pas été retouchées. »

Pendant ce temps, Jade a récemment suggéré que manger des tartes au porc avait fait ses fesses plus grosses.

La pop star de 27 ans s’est gorgée de tartes au milieu du verrouillage du coronavirus plus tôt cette année, et elle est convaincue que cela a rendu son derriere plus courbée.

Parlant de la réaction à la vidéo musicale de Little Mix ‘Sweet Melody’, Jade a partagé: « Maman nous a appelés une fois que la vidéo est tombée. Elle était comme, ‘Jade, premièrement, pourquoi avez-vous sorti votre merde? Deuxièmement, où est-ce que ça vient de ***?

«Elle était comme, ‘Qu’est-ce que tu as mangé en lock-out, hun?’ Je me suis dit: ‘Cela vient de nulle part.’ »

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait travaillé pendant le verrouillage, Jade a répondu: « Tout ce que j’ai fait en lock-out, c’est de manger des tartes. Je mange constamment.

« Peut-être que je suis juste en train de devenir une femme. Mais la vidéo s’est si bien passée. Nous savions qu’il était temps qu’il y ait une autre vidéo dirigée par une chorégraphie que les gens pourraient copier en lock-out. »

