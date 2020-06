Little Devil Inside Studio s’excuse pour la conception ennemie «  raciste  »

Little Devil Inside Le développeur Neostream Interactive a présenté des excuses en réponse aux inquiétudes selon lesquelles les ennemis du jeu dépeignent des stéréotypes raciaux attribués aux Noirs et aux tribus indigènes.

Tel que rapporté par Kotaku, un certain nombre de personnes se sont tournées vers les réseaux sociaux Little Devil InsideRévèle lors de l’événement PlayStation 5, soulignant que les méchants ont une peau sombre avec des lèvres audacieuses et des dreadlocks parmi d’autres caricatures. Hier, Neostream a rédigé de longues excuses affirmant que «les stéréotypes racistes de toute nature n’étaient absolument pas prévus», et a promis d’apporter des changements immédiats pour répondre aux préoccupations.

La note se lit comme suit:

L’intention de conception était de créer des personnages qui sont les protecteurs / gardiens d’une région mystique particulière dans le monde de Little Devil Inside. Nous ne produisions pas de dessins de personnages référencés sur de vraies tribus humaines africaines et / ou afro-américaines. L’accent était mis sur la création de masques colorés et nos designers recherchaient des masques de toutes les cultures. En tant que personnages du jeu, ils se déplacent en groupes et utilisent des fléchettes qui paralysent lorsqu’elles sont touchées. Nous voulions ajouter du caractère à la conception du masque et lui donner vie – quelque chose comme les petits personnages Kakamora dans Disney’s Moana. Cependant, quelles que soient nos intentions, si des personnes étaient offensées de quelque manière que ce soit, nous nous excusons sincèrement. Nous apporterons les correctifs suivants aux personnages actuels, mais si cela ne convient pas au jeu dans son ensemble, nous pouvons changer complètement la conception. 1. Retirez les Dreadlocks.

2. Changez les lèvres audacieuses.

3. Changez le teint.

4. Ajustez le souffleur de fléchettes pour qu’il ressemble moins à un joint.

Little Devil Inside sortira sur PS5, Xbox Series X et PC.

[Source: Little Devil Inside via Kotaku]