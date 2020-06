Little Britain Streaming Homes Remove BBC Comedy Series – / Film

Little Britain, L’une des émissions les plus populaires de la BBC lors de sa création en 2003, reste largement inconnue en dehors du Royaume-Uni. Mais on se souviendra probablement de sa notoriété maintenant, comme la série de comédies croquis écrite par et mettant en vedette Matt Lucas et David Walliams a été retiré du streaming sur Netflix, BBC iPlayer et Britbox sur son utilisation de blackface.

Variety rapporte que Netflix a rejoint les services de streaming du Royaume-Uni BBC iPlayer et Britbox pour tirer Little Britain de sa plate-forme au milieu des préoccupations concernant l’utilisation de Blackface par la comédie de croquis. Netflix a également abandonné le faux documentaire de l’aéroport de Lucas et Walliams Viens voler avec moi.

Un porte-parole de la BBC a déclaré à Variety après la suppression de l’émission de BBC iPlayer et Britbox:

«Il existe de nombreux programmes historiques disponibles sur BBC iPlayer que nous examinons régulièrement. Les temps ont changé depuis la première diffusion de Little Britain, il n’est donc pas actuellement disponible sur BBC iPlayer. »

La suppression de Little Britain survient à la suite de discussions accrues sur le racisme systémique et la diversité déclenchées par le meurtre de George Floyd, qui a conduit à une série de manifestations de Black Lives Matter et de violences anti-police à travers le monde. Parallèlement à l’application de la loi, les gens s’attaquent à l’industrie du divertissement, qui a longtemps pris du retard en matière d’équité salariale et de représentation des minorités. Des spectacles rétrogrades comme Little Britain qui utilisent blackface, un style de performance dénigrant embourbé dans les préjugés historiques, seront probablement les premiers à être à juste titre pris à partie.

Mis à part les étoiles Matt Lucas, qui a continué à apparaître dans des superproductions hollywoodiennes telles que Alice au pays des merveilles, et David Walliams, vous trouverez probablement peu de téléspectateurs non britanniques qui connaissent Little Britain, qui a été diffusé pour la première fois en 2003. Mais le duo a réussi à créer Viens voler avec moi, une série de comédies fictives qui a fait ses débuts en 2010 et les voyait toujours jouer des personnages d’origines ethniques différentes.

C’est décevant d’apprendre, en particulier pour Lucas, qui en plus de se tailler une carrière à Hollywood et de devenir récemment hôte sur le Great British Bake-Off, a été une agréable surprise à regarder dans la 10e saison de Docteur Who. Mais Lucas avait récemment exprimé son regret d’avoir joué des personnages noirs dans Little Britain, déclarant au magazine Big Issue en 2017: «Je ne ferais pas ce spectacle maintenant. Cela dérangerait les gens. Nous avons fait une comédie plus cruelle que je ne le ferais maintenant. La société a beaucoup évolué depuis lors et mes propres opinions ont évolué. »

Cependant, Netflix aurait été en discussion avec Walliams et Lucas aussi récemment que cette année pour relancer Little Britain. Ces discussions sont probablement mortes à la suite de cette nouvelle.

