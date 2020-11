Litige avant accord sur la dispense de salaire?

L’accord de renonciation à une partie du salaire au FC Schalke 04 était apparemment moins harmonieux qu’annoncé. Steven Skrzybski pense que S04 est « toujours vraiment génial ». Un ancien jeune attaquant espère un retour au Royal Blues. Vous pouvez trouver des nouvelles et des rumeurs sur les mineurs ici.

FC Schalke 04: différend avant accord sur la dispense de salaire?

La semaine dernière, le FC Schalke 04 a annoncé que les professionnels renonceraient à une partie de leur salaire jusqu’à la fin de la saison, la spéculation est d’environ dix pour cent. Selon les informations de image cependant pour les litiges au sein de l’association.

Un groupe de joueurs se serait formé dans l’équipe qui a refusé de renoncer à un salaire. Il y avait deux raisons à cela: l’ancien entraîneur Christian Heidel aurait promis aux joueurs un bonus d’environ 80000 euros par joueur pour avoir participé à la Ligue des champions lors de la saison 2018/19, qui n’a jamais été payé. Cela affecterait au moins huit joueurs de l’équipe actuelle.

De plus, certains joueurs seraient contrariés par les séparations coûteuses des autres joueurs – Sebastian Rudy de Hoffenheim paie une partie du salaire à S04, Guido Burgstaller, qui est passé au FC St.Pauli, a reçu une indemnité de départ de plusieurs millions – et l’ancien entraîneur David Wagner a montré. Ce dernier sera payé environ 200.000 euros par mois jusqu’à l’expiration de son contrat à l’été 2022.

« C’est une de mes préoccupations expresses de mentionner positivement la coopération avec le conseil d’équipe et l’attitude de toute l’équipe », a déclaré le directeur sportif Jochen Schneider après la conclusion de l’accord. WAZ communiquée. « Nous avons trouvé un très bon compromis à l’amiable. »

Le capitaine Omar Mascarell (« L’affirmation selon laquelle l’équipe a refusé de renoncer à un autre salaire, je la rejette fermement au nom de l’équipe. ») Et l’entraîneur Manuel Baum, qui était « un peu surpris », « comme il a été présenté. J’ai remarqué depuis un certain temps qu’il y a des conversations ».

© imago images / RHR-Foto





Schalke 04: Skrzybski pense que S04 est « toujours vraiment cool »

Malgré le manque de temps de jeu, Steven Skrzybski a exprimé sa gratitude pour Schalke 04: « Ce n’est pas un secret ce que ce club signifie pour moi. Je pense toujours que c’est vraiment super de jouer pour ce club et je continuerai à tout assommer. est possible », a déclaré Skrzybski dans une interview avec les journaux Groupe de médias Funke.

Déplacé de l’Union Berlin au S04 à l’été 2018 pour 3,2 millions d’euros, il a eu du mal à prendre pied, en janvier il a été prêté à son ex-club pour six mois. Dans la saison jusqu’ici catastrophique, il a encore 210 minutes d’action, dans lesquelles il a contribué trois modèles.

Il ne craint pas que son contrat expire à la fin de la saison: « Je ne suis pas inquiet maintenant, et je ne suis pas nerveux pour l’avenir. Si Schalke veut parler avant le printemps, je serais heureux. » Avant cela, l’ailier droit veut faire sa part pour « diriger le navire dans une direction différente et meilleure ».

Malgré 23 matchs sans victoire, Skrzybski ne voit « aucune tête suspendue » au sein de l’équipe. « Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour sortir de là. Et je suis sûr que nous pouvons le faire. La cupidité de la victoire doit être plus grande avec nous que la peur de la défaite – et c’est le cas. »

Schalke: l’ex-jeune attaquant Krüger rêve de revenir

L’attaquant Florian Krüger d’Erzgebirge Aue espère un retour à Schalke 04. « En tant que petit enfant, j’ai rêvé – et c’est toujours le cas – de jouer pour le Royal Blues dans la Veltins Arena à un moment donné », a déclaré le joueur de 21 ans à im Interview avec Ciel.

Il y a deux ans, Krüger est passé du département jeunesse de Schalke à l’Erzgebirge, et est maintenant devenu un habitué de la deuxième division (58 matchs, douze buts). Pour un retour à S04 « bien sûr, les circonstances doivent toujours être bonnes », mais: « Si cela arrive à un moment donné et que le hasard se présente, alors je ne serais certainement pas opposé. »

Il y a place à amélioration chez Schalke, en particulier dans la position de Kruger. Avec seulement cinq buts en sept matches de Bundesliga, S04 a la pire offensive de la ligue après la promotion d’Arminia Bielefeld. Cependant, Krüger a récemment prolongé son contrat à Aue jusqu’en 2023.

FC Schalke 04: Les gardiens avec le meilleur quota de parade depuis le départ de Manuel Neuer © imago images / Fassbender 1/25 Depuis le départ de Manuel Neuer pour Munich à l’été 2011, il n’y a pas eu de calme dans la discussion avec le gardien de Schalke. Nous regardons le quota de balles détenues par tous les successeurs Neuer. © imago images / Équipe 2 2/25 Les chiffres ne sont en partie que partiellement significatifs, car certains des gardiens de but suivants ont joué moins de 5 matchs. Néanmoins, ils aident à se faire une idée de la performance du gardien Schalke depuis 2011. © imago images / Revierfoto 3/25 PLACE 10: Michael Gspurning (de 2015 à 2016) – 33,3% ont tenu le ballon (1 match, 2 buts encaissés) © imago images / Poolfoto 4/25 L’Autrichien est venu de Grèce en 2015 et était en fait destiné à la deuxième équipe. Au deuxième tour de la Coupe DFB, il a été autorisé à jouer contre Gladbach. A déménagé à l’Union Berlin en 2016, où il est maintenant actif en tant qu’entraîneur des gardiens de but. © imago images / Sven Simon 5/25 PLACE 9: Mathias Schober (1994 à 2000 et 2007 à 2012) – 50,0% de balles détenues (2 matchs, 3 buts encaissés) © imago images / Équipe 2 6/25 L’actuel coordinateur junior des mineurs était à côté de Fährmann un candidat pour le nouveau successeur. Lors de sa dernière saison active, il n’a été utilisé que deux fois: contre le Hertha et l’Athletic Bilbao en EL. © imago images / Uwe Kraft 7/25 PLACE 8: Timo Hildebrand (2011 à 2014) – 64,3% ont tenu des ballons (58 matchs, 85 buts encaissés) © imago images / Équipe 2 8/25 Il fallait d’abord s’aligner derrière Unnerstall, mais il est devenu le choix préféré de Huub Stevens en 2013. Cependant, l’ex-acteur national n’est pas devenu la sécurité souhaitée. © imago images / DeFodi 9/25 PLACE 7: Lars Unnerstall (2011 à 2014) – 66,0% ont tenu des ballons (47 matchs, 54 buts encaissés) © imago images / Ulmer / Cremer 10/25 La défaite 1: 3 contre le HSV lors de la 14e journée de la saison 2012/13 devrait être son dernier match sous le maillot Schalke. En attendant placé au PSV Eindhoven, quant à lui derrière Leipzig prêté Yvon Mvogo numéro deux. © imago images / Équipe 2 11/25 PLACE 5: Alexander Nübel (2015 à 2020) – 66,7% ont tenu le ballon (53 matchs, 76 buts encaissés) © imago images / Sven Simon 12/25 Tedesco a scié le capitaine Fährmann pendant la trêve hivernale de 2018/19 et a déclaré Nübel gardien de but. Le joueur de 24 ans a décidé de rejoindre le FC Bayern gratuitement en début d’année, bien qu’il soit capitaine. © imago images / DeFodi 13/25 PLACE 5: Fabian Giefer (2014 à 2017) – 66,7% ont tenu le ballon (4 matchs, 2 buts encaissés) © imago images / Équipe 2 14/25 Originaire de Düsseldorf en tant que challenger pour Fährmann, mais n’a jamais été en mesure de prouver ses compétences chez Schalke. Au total, il a raté 65 (!) Matchs en trois ans en raison d’une blessure. © imago images / Poolfoto 15/25 PLACE 4: Markus Schubert (2019 à 2020) – 67,2% ont tenu le ballon (10 matchs, 19 buts encaissés) © imago images / Poolfoto 16/25 Devrait effectivement apprendre dans l’ombre de Nübel. Compte tenu de la forme faible de Nübel en 2019/20, Schubert a été jeté dans les profondeurs, où il n’avait souvent pas l’air le plus heureux. Actuellement attribué à Francfort. 17/25 PLACE 3: Ralf Fährmann (2007 à 2009, 2011 à 2019 et depuis 2020) – 70,6% de balles détenues (231 matchs, 297 buts encaissés) © imago images / Sven Simon 18/25 La maison a été ramenée de Francfort gratuitement afin de reprendre l’héritage de Neuer. Mais Fährmann a subi une déchirure du ligament croisé et n’est revenu dans la formation de départ qu’en 2013. De retour en prêt la saison dernière. © imago images / Revierfoto 19/25 PLACE 2: Timon Wellenreuther (2014 à 2017) – 71,7 pour cent ont tenu des ballons (10 matchs, 15 buts encaissés) © imago images / Sportfoto Rudel 20/25 Le joueur de 19 ans a profité des blessures subies par Fährmann et Wellenreuther en 2015: débuts professionnels – à l’extérieur contre le Bayern! La maison a montré son potentiel, mais l’expérience faisait défaut. Depuis début juillet sous le maillot d’Anderlecht. © imago images / Picture Point LE 21/25 PLACE 1: Frederik Rönnow (depuis 2020) – 76,0% ont tenu le ballon (4 matchs, 6 buts encaissés) © imago images / Jan Huebner 22/25 Est venu à Schalke en prêt en échange de Schuber. « Nous espérons que cet échange aura un effet positif pour toutes les personnes impliquées: le changement d’air sera bon pour Markus Schubert et Frederik Rönnow », a déclaré le directeur sportif de Schalke, Jochen Schneider. © imago images / Revierfoto 23/25 L’entraîneur actuel de Schalke, Manuel Baum, laisse toujours la question T ouverte. Rönnow et Fährmann étaient chacun « 3,5 fois » dans le but jusqu’à la 7e journée (tous deux disputés contre Leipzig). Vos chiffres pour la saison en cours … © imago images / Revierfoto 24/25 Ralf Fährmann: 4 matchs, 15 buts encaissés – 42% de ballons sauvés (adversaires: FC Bayern, Werder Bremen, RB Leipzig, FC Schweinfurt) © Martin Rose / Getty Images 25/25 Frederik Rönnow: 4 matchs, 6 buts encaissés – 76% de balles sauvées (adversaires: RB Leipzig, Union Berlin, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart)

