L’Italie, touchée par le virus, accueille la Pologne sans entraîneur et attaquant vedette – Football

Sans son entraîneur et son attaquant vedette, l’Italie ne peut pas se permettre de perdre contre la Pologne dans ce qui pourrait être un affrontement décisif dans la Ligue des Nations dimanche. Ils se rencontrent au stade Mapei de Reggio Emilia en sachant que la victoire de chaque côté les enverra probablement en finale de la Ligue des Nations.

La Pologne est en tête du groupe 1 de la Ligue A. C’est un point au-dessus de l’Italie et deux au-dessus des Pays-Bas. L’Italie joue en Bosnie-Herzégovine mercredi, tandis que la Pologne accueille les Pays-Bas.

L’Italie a été en proie à des problèmes à l’approche de ces qualifications, principalement liés au coronavirus.

L’entraîneur Roberto Mancini est toujours à la maison à Rome, s’isolant après avoir contracté le COVID-19, tout comme l’attaquant de la Lazio Ciro Immobile, vainqueur du Soulier d’Or européen la saison dernière.

Mancini sera à nouveau remplacé par l’entraîneur adjoint Alberigo Evani, qui était aux commandes mercredi lorsque l’Estonie a été battue 4-0 en amical.

« Ce n’est pas une période facile pour aucun d’entre nous », a déclaré le défenseur italien Emerson. «Cette saison est un peu différente des précédentes.

«Notre entraîneur est malheureusement à la maison, mais ceux d’entre nous qui sont ici doivent faire tout ce que nous pouvons pour ceux qui ne le peuvent pas. Le milieu de terrain italien Roberto Gagliardini a quitté le camp d’Azzurri samedi après un possible retour du virus. Gagliardini a eu le virus le mois dernier mais s’est rétabli. Il a joué tout le match de mercredi mais un résultat de test peu concluant l’a contraint à retourner dans son club l’Inter Milan par précaution.

Le défenseur italien Leonardo Bonucci sera de retour à la Juventus dimanche après avoir échoué à se remettre d’une blessure musculaire.

« J’ai trop demandé à mon corps parce que nous avons eu des blessures à la Juventus qui ne nous ont pas permis de tourner », a déclaré Bonucci, qui espérait faire sa 100e apparition pour l’Italie.

«Je suis quelqu’un qui ne recule jamais et j’ai joué contre la douleur pendant certains matchs importants. J’ai 33 ans et je commence à écouter mon corps. Les attaquants italiens Moise Kean et Pietro Pellegri se sont retirés de l’équipe vendredi en raison d’une blessure. Kean a été remplacé par l’attaquant de l’Udinese Stefano Okaka.

L’Italie a fait match nul en Pologne 0-0 le mois dernier.

La victoire de l’Italie ou de la Pologne lui donnerait un avantage significatif avant le tour final des matches, mais la qualification ne serait en aucun cas une fatalité.

L’Italie a fait match nul à domicile contre la Bosnie au premier tour, mettant fin à une séquence de 11 victoires consécutives, tandis que la Pologne a perdu contre les Pays-Bas.

