L’Italie enverra-t-elle «The Life Ahead» de Sophia Loren aux Oscars?

Lorsque le comité de sélection italien se réunira au début de cette semaine pour déterminer quel film il soumettra à la course aux Oscars du meilleur long métrage international, cela pourrait bien être la décision la plus importante qu’un pays de la course aura prise cette année – et probablement la seule. qui a le potentiel de donner à la catégorie un véritable pionnier.

Cette possibilité existe parce que l’un des 25 (!) Films qui, selon le comité, sont en lice est « The Life Ahead » d’Edoardo Ponti, un drame qui contient la première représentation à l’écran en une décennie de la mère de Ponti, Sophia Loren. Non seulement Loren a été la première actrice à remporter un Oscar pour une performance non en anglais, ce qu’elle a fait en 1961 pour «Two Women», mais elle est considérée comme une candidate sérieuse dans la catégorie de la meilleure actrice de cette année pour son rôle émouvant de prostituée à la retraite qui se soucie pour les enfants d’autres femmes qui n’ont pas quitté la profession.

La présence de Loren dans la course de la meilleure actrice et la visibilité que cela pourrait donner à un film qui a déjà les formidables forces de Netflix derrière lui, en feraient instantanément le candidat le plus en vue à l’Oscar international. Cinq fois au cours de la dernière décennie, la course internationale a eu lieu entre des films qui avaient des nominations en dehors de la catégorie internationale (ou auparavant, la catégorie du meilleur film en langue étrangère) et des films qui n’en avaient pas – et quatre de ces cinq fois, le gagnant était un film qui a également été reconnu en dehors de la catégorie.

Le seul film de la dernière décennie qui a obtenu une nomination extérieure et perdu contre un film qui n’en a pas obtenu est le drame sombre d’Alejandro G. Inarritu, «Biutiful», qui a été battu par le bien plus sympathique «Dans un monde meilleur» malgré une nomination. pour l’acteur principal de «Biutiful» Javier Bardem. Au cours des quatre autres années, les lauréats étaient «Parasite» l’an dernier, «Roma» en 2018, «Ida» en 2014 et «Amour» en 2012, tous des films avec des nominations dans d’autres catégories.

(Il convient de noter que dans le cas de «Parasite», «Roma» et «Amour», l’une de leurs nominations en dehors de la catégorie internationale était celle du meilleur film. De plus, «Parasite» a battu deux films qui avaient des nominations extérieures, «Pain and Glory »et« Honeyland », tandis que« Roma »a battu deux autres avec des noms extérieurs,« Cold War »et« Never Look Away ».)

Pourtant, ce n’est pas un slam dunk que l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), chargée de faire la sélection, choisisse «The Life Ahead». Comme le suggère la longue «liste restreinte» de 25 films, le pays a une pléthore de choix cette année, qui incluent également une nouvelle version de «Pinocchio» de «Gomorrah» et «Dogman» réalisateur Matteo Garrone, et le documentaire «Notturno» de Gianfranco Rosi, qui a été nominé pour le meilleur documentaire (mais pas pour le meilleur film en langue étrangère) pour son doc de 2016 «Fire at Sea».

Parmi les autres prétendants figurent trois films qui ont été projetés au Festival de Venise de cette année: Claudio Noce’s “Padrenostro»,« The Macaluso Sisters »d’Emma Dante et Giuseppe «La Verita Su La Dolce Vita» de Pedersoli.

Depuis que les Oscars ont commencé à décerner des prix à des films non anglais dans les années 1950, l’Italie a remporté plus de victoires que tout autre pays – 11 (plus trois prix honorifiques) – et ses 32 nominations sont en deuxième position après la France. Mais depuis 2000, le pays est soit tombé en disgrâce auprès des électeurs aux Oscars, soit a fait les mauvais choix: dans ce siècle, l’Italie est à égalité au 14e rang des nominations aux Oscars avec seulement deux, une pour 2005 « Don’t Tell » et une pour 2013 » La Grande Beauté », qui a gagné.

Dans le même temps, l’Allemagne et la France ont chacune huit nominations, l’Allemagne l’emportant deux fois; Le Danemark a sept nominations et une victoire; Le Mexique, le Canada et la Pologne ont cinq nominations, chaque pays gagnant une fois; La Suède et Israël ont chacun quatre nominations; et la Belgique, l’Argentine, le Japon, l’Autriche et la Russie ont tous trois nominations.

Parmi les réalisateurs italiens ignorés par les électeurs des Oscars ces dernières années figurent Garrone (deux fois), Rosi, Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore, Paolo Virzi, Marco Bellocchio et même Roberto Benigni, le double hyperactif de «Life Is Beautiful », Qui était en lice avec sa propre version de 2002 de« Pinocchio », mais n’a même pas fait partie de la présélection. (Begnini joue également dans la version de Garrone de l’histoire classique.)

Il n’y a aucune garantie que «The Life Ahead» renverserait la tendance pour l’Italie, en particulier avec le vote dans la catégorie se déplaçant complètement en ligne pour la première fois. Mais dans une année où la soumission la plus médiatisée à ce jour est probablement l’ode du Danemark à l’ivresse («Another Round»), «The Life Ahead» ferait probablement d’un film italien le favori pour la première fois depuis «The Great Beauty».

Sophia Loren, 86 ans, n’a peut-être pas besoin du comité italien pour choisir son film pour obtenir un billet pour les Oscars. À en juger par la réaction initiale à sa performance dans «The Life Ahead», elle pourrait bien déjà faire partie de ce spectacle, quelle que soit sa forme. Mais si le film est sélectionné, ce ne sera que la troisième fois en 70 ans de carrière qu’un film dans lequel elle apparaît sera la soumission de l’Italie à la course internationale des Oscars.

La première fois est survenue en 1965, avec «Mariage à l’italienne» de Vittorio De Sica, et la seconde en 1977 avec «A Special Day» d’Ettore Scola. Les deux ont été nominés.