Découvrez la liste des téléfilms de Noël sur TF1 et M6 pour occuper vos après-midi à partir du 1er novembre 2021 !

Comme chaque année, M6 et TF1 proposent des téléfilms de Noël, et cette année 2021 ne déroge pas à la règle avec le coup d’envoi de la saison des traditionnels films de fin d’année dès ce 1er novembre 2021 pour TF1 et le 2 novembre pour M6. Mais quels sont les téléfilms que nous allons pouvoir regarder lors de nos après-midi sur les chaînes gratuites ? Betanews a établi pour vous la liste des téléfilms de Noël 2021 et vous annonce le programme.

Téléfilms de Noël semaine du 1 au 5 novembre 2021 sur TF1

Noël au manoir enchanté (inédit) : lundi à 13h55

Charles Whitley voyage de 1903 à 2020 où il rencontre Megan Turner et vit un Noël du XXIe siècle. Avec Erin Cahill et Ryan Paevey.

Noël au palace : lundi à 15h40

Lorsque l’historienne Jessica est engagée pour créer l’exposition de Noël du Plaza, elle découvre plus que des faits en faisant équipe avec le beau décorateur Nick pour donner vie à l’exposition. Avec Elizabeth Henstridge et Ryan Paevey.

Il était une fois Noël à Castle Creek (inédit) : mardi à 13h55

Amelia Lewis est super excitée lorsqu’elle achète un local disponible, prévoyant d’ouvrir un magasin de Noël toute l’année. Mais sa fête s’arrête net lorsqu’elle découvre que Vic Manning a également fait une offre sur la propriété. Amelia et Vic ont la même idée : aller voir le vendeur, Elder Dubois, dans la ville voisine, et le convaincre de leur vendre son espace. Malgré les fêtes, Elder a le moral dans les chaussettes. C’est le premier Noël sans sa femme, et il n’est pas d’humeur à présider le comité de décoration pour la “Bataille de la rue principale”, compétition annuelle de vacances avec la ville voisine. Dans l’espoir de gagner les faveurs d’Elder, Amelia et Vic se portent volontaires pour prendre sa place. Après s’être continuellement chamaillés et avoir essayé de se surpasser, les deux combattants apprennent à travailler ensemble et même à amener les commerçants de la rue principale à mettre leurs différences de côté pour le bien de tous.

Coup de foudre au bal de Noël : mardi à 15h40

Une talentueuse décoratrice de vitrines de grand magasin aide sa sœur à concevoir le décor du bal annuel de la veille de Noël du festival des flocons de neige et se heurte au petit-fils têtu des fondateurs du festival.

Escapade royale à Noël (inédit) : mercredi à 13h55

Lorsqu’Anna offre un abri à une mère et son fils bloqués dans le blizzard, elle apprend qu’ils sont la famille royale de Galwick. Anna montre au prince comment on fête Noël dans sa ville natale et l’encourage à ouvrir son cœur et à rester fidèle à lui-même.

Mission royale pour Noël : mercredi à 15h40

Alors qu’elle fait son travail en livrant le Noël le plus magique qui soit à un couple royal, Lauren se surprend à tomber amoureuse de leur fils qui partage bientôt son amour pour tout ce qui est Noël.

L’héritière de Noël (inédit) : jeudi à 13h55

À l’approche de Noël, l’héritière Jessica Morgan saisit ce qui semble être sa dernière chance de vivre un Noël détendu et se rend dans la petite ville de Glenbrooke, où elle rencontre un séduisant pompier. Avec Autumn Reeser (Newport Beach).

Noël sous un ciel étoilé : jeudi à 15h40

Lorsque Nick est renvoyé de son entreprise d’investissement très performante à Noël, il accepte un emploi dans un magasin de sapins de Noël. C’est là qu’il rencontre Julie, une professeur d’astronomie qui a toujours regardé les étoiles comme source d’espoir. Alors que l’esprit de Noël l’envahit – et qu’il commence à tomber amoureux de Julie – Nick, autrefois égocentrique, découvre la joie d’aider les autres.

Noël a cappella (inédit) : vendredi à 13h55

David Morales, directeur d’un lycée d’Arizona et père célibataire, a perdu l’esprit des fêtes après avoir perdu sa femme il y a quelques années pendant la période de Noël. Aujourd’hui, David est prêt à tout pour éviter Noël. Il travaille donc au noir comme chauffeur-livreur pendant les fêtes. Mais cette année, Noel, la fille de 14 ans de David, et sa sœur Marissa, qui vit avec lui, sont déterminées à ramener l’esprit des fêtes dans la famille et, avec un peu de chance, à aider David à retrouver l’amour grâce aux rencontres en ligne. Ainsi, lorsque Sophie, une musicienne pleine d’esprit et cliente du service de livraison de David, se jette sur lui, quelque chose de magique se produit entre eux. Avec Mario Lopez (Slater dans Sauvés par le gong).

Noël avec ma fille : vendredi à 15h40

Deux parents célibataires découvrent par hasard que l’amour est possible à Noël, mais que leurs filles sont impliquées dans une vilaine rivalité à l’école. Lorsque la rivalité devient incontrôlable, l’espoir et la guérison peuvent-ils conduire tout le monde à un Noël paisible et joyeux ?

🤚 Bye-Bye Halloween ! Bonjour Noël ! 🎅 📺 RDV dès 13:55 ! pic.twitter.com/1o7877YgSK — TF1 (@TF1) November 1, 2021

Téléfilms de Noël semaine du 2 au 5 novembre à 13h55 sur M6

Noël au Palais-Royal : mardi à 14h00

Amanda est l’assistante d’un célèbre photographe. Son patron reçoit une invitation pour photographier les festivités de Noël dans le royaume de Pantrea et Amanda s’y rend en se faisant passer pour elle. Elle va bientôt tomber amoureuse du prince Léopold, bien qu’il ne fasse pas partie de la royauté.

Un Noël romantique : mercredi à 14h00

À l’approche de la fête de Noël d’une maison d’édition, Maggie, rédactrice en chef, se porte volontaire pour aider sa patronne Amanda à trouver un cavalier. Le jumelage est un peu un passe-temps pour Maggie, mais elle est déstabilisée lorsque Jaxson, son ancien petit ami de l’université, se présente à son travail – en tant qu’auteur à succès nouvellement signé. Maggie aimerait nier qu’elle ressent encore quelque chose pour lui, mais Jaxson ne lui facilite pas la tâche. Elle devra faire face à ses décisions du passé, ainsi qu’à Amanda qui lorgne sur Jaxson, pour réunir les couples parfaits à Noël.

Noël, l’amour et le hasard (inédit) : jeudi à 14h00

Lorsqu’une clé mystérieuse et une énigme de Noël arrivent sur le pas de leur porte, Kate et Kevin se lancent dans une aventure romantique de Noël qu’ils n’oublieront jamais.

Le Bel inconnu de Noël : vendredi à 14h00

Lorsque la chroniqueuse Amalie Hess reçoit une lettre d’amour non signée dans une carte de Noël, elle retourne dans sa ville natale pour résoudre le mystère de l’expéditeur et peut-être trouver le grand amour.

La période la plus importante de l'année approche ! 🎄🎅

Dès le mardi 2 novembre à 14.00, retrouvez #UnJourUneHistoireDeNoël pic.twitter.com/ukzkY1cybx — M6 (@M6) October 31, 2021

Il y a donc pas moins de 14 téléfilms de Noël à regarder cette première semaine de novembre, de quoi passer vos après-midi d’hiver au chaud avec une tasse de chocolat chaud et un plaid !