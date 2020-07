Vous trouverez ci-dessous chaque émission scénarisée que ABC, NBC, CBS, Fox et The CW ont renouvelé ou annulé jusqu’à présent, ainsi que ceux qui attendent toujours leur sort. Nous avons également inclus les nouvelles comédies et drames qui ont été ramassés, ainsi que leurs descriptions.

NBC

Série renouvelée : «The Blacklist», «Brooklyn Nine-Nine», «Chicago Fire», «Chicago Med», «Chicago P.D.» (toute la franchise « Chicago » renouvelée pour trois saisons supplémentaires), « Good Girls », « Law & Order: SVU » (renouvelée jusqu’à la saison 24), « Manifest », « New Amsterdam » (renouvelée pour les saisons 3, 4 et 5) ), «Superstore», «This Is Us» (renouvelé pour les saisons 5 et 6), «Zoey’s Extraordinary Playlist»

Série annulée / achevée: «Blindspot», «Bluff City Law», «Council of Dads», «The Good Place», «The InBetween», «Endbted», «Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector», «Perfect Harmony», «Sunnyside, « » Will & Grace «

Série nouvellement commandée : «Connexion», Débris », The Kenan Show», «Law & Order: Organized Crime», «Mr. Maire, « » Young Rock «

NOUVELLES COMÉDIES :

DE LIAISON

Écrivains): Martin Gero, Brendan Gall

Studio (s): Télévision universelle

Logline: Une comédie d’ensemble sur un groupe d’amis essayant de rester proches (et sains d’esprit) à travers des conversations vidéo alors qu’ils partagent les hauts et les bas de ces temps extraordinaires. (Caméra unique)

LE SALON KENAN

Écrivains): Jackie Clarke

Producteur (s): Lorne Michaels, Andrew Singer

Réalisateur: Chris Rock

Studio (s): Télévision universelle, vidéo Broadway

Logline: Kenan Thompson s’efforce d’être un super papa pour ses deux adorables filles tout en équilibrant son travail et un beau-père qui «aide» de la manière la plus inappropriée. (Caméra unique)

Jeter: Kenan Thompson, Punam Patel, Dani Lockett, Dannah Lockett, Andy Garcia

MONSIEUR. MAIRE

Écrivains): Tina Fey, Robert Carlock

Producteur (s): Jeff Richmond, David Miner, Eric Gurian

Studio (s): Télévision universelle, 3 Arts Entertainment, Little Stranger

Logline: Un riche homme d’affaires se présente pour le maire de Los Angeles pour toutes les mauvaises raisons. Une fois qu’il a gagné, il doit comprendre ce qu’il défend, gagner le respect de son personnel et se connecter avec sa fille adolescente, tout en contrôlant humainement la population de coyotes. (Caméra unique)

Jeter: Ted Danson, Holly Hunter, Bobby Moynihan

JEUNE ROCHE

Écrivains): Nahnatchka Khan, Jeff Chiang

Producteur (s): Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz, Jennifer Carreras

Studio (s): Télévision universelle, Seven Bucks Productions, Fierce Baby Productions

Logline: Inspiré par les années de formation de Dwayne Johnson. (Caméra unique)

Jeter: Dwayne Johnson

NOUVEAUX DRAMAS

DÉBRIS

Écrivains): J.H. Wyman

Producteur (s): Jason Hoffs

Studio (s): Légendaire, Universal Television, Frequency Films

Logline: Deux agents de deux continents différents et deux mentalités différentes doivent travailler ensemble pour enquêter lorsque les épaves d’un vaisseau spatial extraterrestre détruit ont des effets mystérieux sur l’humanité.

LOI ET ORDRE : CRIME ORGANISÉ

Écrivains): Matt Olmstead

Producteur (s): Dick Wolf, Arthur W. Forney, Peter Jankowski

Studio (s): Télévision universelle, Wolf Entertainment

Logline: Dans le drame, Christopher Meloni reprend son rôle bien-aimé «Law & Order: SVU» en tant qu’Elliot Stabler, qui revient au NYPD pour combattre le crime organisé après une perte personnelle dévastatrice. Cependant, la ville et les services de police ont radicalement changé au cours de la décennie où il est parti, et il doit s’adapter à un système de justice pénale au beau milieu de son propre moment de calcul. Tout au long de la série, nous suivrons le parcours de Stabler pour trouver l’absolution et reconstruire sa vie, tout en dirigeant un nouveau groupe de travail d’élite qui démantèle les plus puissants syndicats criminels de la ville un par un.

Interprètes: Christopher Meloni