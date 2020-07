Liste des émissions de télévision que les Américains jugent surfaite

– – – Certains d’entre nous ont un spectacle ou deux que nous n’avons tout simplement pas. Peu importe le nombre de récompenses remportées ou le nombre de listes dans le top 10, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi tout le monde aime cette série télévisée autant qu’eux. Et que vous exprimiez incroyablement votre désintérêt ou même votre dédain pour la série en question, ou que vous préfériez la garder secrète, vous savez que vous ne ressentirez jamais la même chose que les autres. Il s’avère que vous n’êtes pas seul. La semaine dernière, Reviews.org a rassemblé un graphique de l’émission la plus surfaite des 50 États-Unis sur la base des réponses à une enquête en ligne. À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher au cours des dix à vingt dernières années, vous reconnaîtrez probablement chaque émission sur le graphique, mais vous pourriez ne pas être d’accord avec les résultats. Trois émissions que je m’attendais à voir avant même de voir la carte étaient Game of Thrones, The Office et The Walking Dead, qui ont sans doute été trois des plus grandes émissions des deux dernières décennies en termes de popularité et de succès critique. Fait intéressant, les trois émissions ont finalement semblé perdre de la vitesse, de la désastreuse dernière saison de Game of Thrones aux dernières années décevantes de The Office en passant par … tout ce que The Walking Dead a fait ces dernières années. Tous les trois étaient l’émission la plus surfaite dans au moins quatre États distincts. La plus grande surprise a été Parks and Recreation, qui était le spectacle le plus surfait dans huit États – plus d’États que tout autre spectacle. Comme l’explique le site, s’il s’agissait d’un vote décidé par les États, Parks and Rec serait le spectacle le plus surfait de tous les temps en Amérique. Mais en ce qui concerne le vote populaire, Rick et Morty est en fait au sommet. Selon Reviews, 58% des répondants à l’enquête ont surestimé le dessin animé Adult Swim. Voici quelques autres informations fascinantes de l’enquête sur vos émissions préférées: 64% des femmes surestimaient Game of Thrones. 60% des hommes surestimaient les amis. Les personnes de 54 ans et plus ont qualifié chaque émission de la liste de surestimée 64% du temps. – – –

