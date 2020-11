Liste des chefs de file de la partie II du TLoU pour les nominés aux Game Awards 2020

Prévu pour être mis en ligne le 10 décembre, les Game Awards 2020 ne sont que dans quelques semaines. À ce titre, la liste complète des candidatures est désormais publique. The Last of Us Part II mène le peloton avec 10 nominations. Supergiant Enfers sera en compétition dans huit catégories. Et Fantôme de Tsushima traîne de près avec sept hochements de tête impressionnants.

Sony Interactive Entertainment est l’éditeur avec le plus de nominations cette année. Au total, les jeux publiés par Sony comptent pour 22 des nominations de cette année, un clin d’œil derrière le record de Nintendo de publier 23 des nominés aux Game Awards 2017. Avec TLoU Partie II et Fantôme de Tsushima, deux des titres de Sony sont en lice pour le jeu de l’année. Les nominés pour ce prix prestigieux comprennent également: Animal Crossing: Nouveaux horizons, DOOM Eternal, Remake de Final Fantasy VII, et Enfers.

«Un jury mondial» composé de 95 médias et médias d’influence a sélectionné les nominés de cette année. Sans plus tarder, la liste complète des nominés des Game Awards 2020 est la suivante:

Jeu de l’année

Animal Crossing: Nouveaux horizons

DOOM Eternal

Remake de Final Fantasy VII

Fantôme de Tsushima

Enfers

The Last of Us Part II

Meilleure direction de jeu

Remake de Final Fantasy VII

Fantôme de Tsushima

Enfers

Demi-vie: Alyx

The Last of Us Part II

Meilleur récit

13 Sentinelles: Aegis Rim (George Kamitani)

Remake de Final Fantasy VII (Kazushige Nojima, Motomu Toriyama, Hiroki Iwaki, Sachie Hirano)

Fantôme de Tsushima (Ian Ryan, Liz Albl, Patrick Downs, Jordan Lemos)

Enfers (Greg Kasavin)

The Last of Us Part II (Neil Druckmann, Halley Gross)

Meilleure direction artistique

Remake de Final Fantasy VII

Fantôme de Tsushima

Enfers

Ori et la volonté des feux follets

The Last of Us Part II

Meilleur score et musique

DOOM Eternal (Mick Gordon)

Remake de Final Fantasy VII (Nobuo Uematsu, Masahi Hamauzu, Mitsuto Suzuki)

Enfers (Darren Korb)

Ori et la volonté des feux follets (Gareth Coker)

The Last of Us Part II (Gustavo Santaolala, Mac Quale)

Meilleur design audio

DOOM Eternal

Demi-vie: Alyx

Fantôme de Tsushima

Resident Evil 3

Le dernier d’entre nous, partie 2

Meilleure performance

Ashley Johnson comme Ellie, The Last of Us Part II

Laura Bailey comme Abby, The Last of Us Part II

Daisuke Tsuji comme Jin Sakai, Fantôme de Tsushima

Logan Cunningham comme Hadès, Enfers

Nadji Jeter comme Miles Morales, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Jeux pour Impact

Si trouvé…

Kentucky Route Zero: Édition TV

Spiritfarer

Dis moi pourquoi

À travers le plus sombre des temps

Meilleur en cours

Apex Legends

Destin 2

Call of Duty Warzone

Fortnite

No Man’s Sky

Meilleur indé

Charogne

Fall Guys: Knockout ultime

Enfers

Spelunky 2

Spiritfarer

Meilleur mobile, présenté par LG WING, alimenté par Qualcomm Snapdragon

Parmi nous

Call of Duty Mobile

Impact Genshin

Légendes de Runeterra

Mélange de café Pokémon

Meilleur support communautaire

Apex Legends

Destin 2

Les gars de l’automne

Fortnite

No Man’s Sky

Valorant

Innovation dans l’accessibilité

Assassin’s Creed Valhalla

Mis à la terre

HyperDot

The Last of Us Part II

Watch Dogs Légion

Meilleur VR / AR

Rêves

Demi-vie: Alyx

Iron Man VR de MARVEL

STAR WARS: Escadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners

Meilleure action

DOOM Eternal

Enfers

Demi-vie: Alyx

Nioh 2

Rues de la rage 4

Meilleure action / aventure

Assassin’s Creed Valhalla

Fantôme de Tsushima

Spider-Man de MARVEL: Miles Morales

Ori et la volonté des feux follets

Star Wars Jedi: Ordre déchu

The Last of Us Part II

Meilleur jeu de rôle

Remake de Final Fantasy VII

Impact Genshin

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: comme un dragon

Meilleur combat

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 / Ultime

Street Fighter V: édition Champion

One Punch Man: un héros que personne ne connaît

SOUS NUIT EN NAISSANCE Exe: Late[cl-r]

Meilleure famille

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Crash Bandicoot 4: il est temps

Fall Guys: Knockout ultime

Mario Kart Live: Circuit à domicile

Donjons Minecraft

Paper Mario: Le roi de l’origami

Meilleur Sim / Stratégie

Crusader Kings III

Desperados III

Tactiques d’engrenages

Microsoft Flight Simulator

XCOM: Escouade Chimère

Meilleurs sports / courses

Saleté 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2

Meilleur multijoueur

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Parmi nous

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Knockout ultime

Valorant

Meilleur jeu de début

Charogne (Phobia Game Studio / Devolver)

Shell mortel (Symétrie froide / Playstack)

Raji: une épopée ancienne (Jeux hochements de têtes)

Röki (Polygon Treehouse / CI Games)

Phasmophobie (Jeux cinétiques)

Créateur de contenu de l’année, présenté par Adobe

Alanah Pearce

NickMercs

TimtheTatman

Jay Ann Lopez

Valkyrae

Meilleur jeu d’e-sport

Call of Duty: Guerre moderne

Counter-Strike: Offensive mondiale

Fortnite

League of Legends

Valorant

Meilleur athlète e-sport

Ian «Crimsix» Porter / Appel du devoir

Heo «Showmaker» Su / League of Legends

Kim «Canyon» Geon-bu / League of Legends

Anthony «Shotzzy» Cuevas-Castro / Appel du devoir

Matthieu «ZywOo» Herbaut / CS: GO

Meilleure équipe e-sport

Jeux DAMWON / League of Legends

Empire de Dallas / Appel du devoir

Choc de San Francisco / Ligue Overwatch

G2 Esports / League of Legends

Secret d’équipe / DOTA 2

Meilleur événement e-sport

BLAST Premier: Finales européennes printemps E2020 (CS: GO)

Championnat Call of Duty League 2020

IEM Katowice 2020 (CS: GO)

Championnat du monde League of Legends 2020

Grande finale de l’Overwatch League 2020

Meilleur hôte e-sport

Eefje «Sjokz» Depoortere

Alex «Machine» Richardson

Alex «Goldenboy» Mendez

James «Dash» Patterson

Jorien «Sheever» van der Heijden

Les Game Awards seront diffusés gratuitement le 10 décembre sur 45 plateformes de streaming, Facebook, Twitch, Twitter et YouTube inclus.