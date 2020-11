Liste complète des zones de chaque niveau avant la mise à jour d’aujourd’hui et explication des restrictions de Covid

Nicola Sturgeon a annoncé quelles régions d’Écosse relèveraient de chaque niveau d’un nouveau système à cinq niveaux de restrictions Covid.Les règles suivent une structure similaire à celle introduite en Angleterre en octobre et ont été dévoilées après l’introduction des verrouillages de disjoncteurs. au Pays de Galles et en Irlande du Nord.La newsletter i dernières nouvelles et analyses Lire la suite Le système à 5 niveaux de l’Écosse a expliqué: ce que signifient les restrictions de Covid dans les 5 niveaux – et les domaines définis pour chacun Les règles écossaises feront l’objet d’un examen continu, et le premier ministre a déclaré qu’elle ne pouvait pas exclure des restrictions à l’échelle nationale si les cas de Covid augmentaient, comme cela s’est produit en Angleterre. Elle avait précédemment déclaré que le gouvernement «n’envisageait pas de revenir à une situation aussi grave que le verrouillage de mars». Voici tout ce que vous devez savoir: le gouvernement écossais insiste sur le fait qu’un retour au lock-out de mars ne vient pas (Photo: Getty Images) Quand le nouveau système de niveaux Covid de l’Écosse a-t-il commencé? Les dernières restrictions de Covid en Écosse ont été introduites le lundi 2 novembre – ce sera revu chaque semaine, avec des changements annoncés le mardi et entrant en vigueur le vendredi.Le nouveau système a été initialement annoncé le vendredi 23 octobre et a été voté par le Parlement écossais le mardi suivant.Mme Sturgeon a ensuite révélé la répartition complète des zones entrant dans chaque le jeudi 29 octobre, la majorité des Écossais entrant au niveau trois. En savoir plus Carte des niveaux Covid: zones soumises à des restrictions de niveau 3, niveau 2 et niveau 1, et comment utiliser le vérificateur de code postal Au départ, aucune région n’a été placée dans le niveau zéro, le niveau d’alerte le plus bas, ou le niveau quatre, qui comporte le plus strict Cela s’est produit malgré de nombreuses spéculations selon lesquelles le Lanarkshire pourrait être placé dans le rang le plus élevé, Mme Sturgeon soulignant que la décision concernant la région était «limite» et qu’elle sera régulièrement réexaminée. Le mardi 10 novembre, dans le cadre du premier examen du système, il a été annoncé que les zones d’autorités locales d’Angus, Fife et Perth et Kinross passeraient du niveau deux au niveau trois à partir de 6 heures du matin le vendredi 13 novembre.Les restrictions de niveau écossais seront revues par Holyrood chaque semaine ( Photo: PA) Quelles zones d’Écosse sont dans chaque niveau? Vous pouvez utiliser la carte ci-dessous pour voir à quel niveau chaque région se trouve à la suite du dernier examen: Afficher toutVoici la liste complète des zones entrant dans chaque niveau: Niveau 0NonNiveau 1MorayHighlandOrkne y IslandsShetland IslandsNa h-Eileanan SiarLevel 2Scottish BordersDumfries & GallowayAberdeen CityAberdeenshireArgyll & ButeLevel 3East AyrshireNorth AyrshireSouth AyrshireClackmannanshireFalkirkStirlingEast RenfrewshireInverclydeRenfrewshireWest DunbartonshireEast DunbartonshireGlasgow CityNorth LanarkshireSouth LanarkshireEast LothianMidlothianCity de EdinburghWest LothianDundee CityAngus (du 13 Novembre) Fife (du 13 Novembre) Perth et Kinross (du 13 Novembre) Niveau 4NoneLanarkshire évité d’être placé au niveau quatre malgré de nombreuses spéculations (Photo: PA) Quelles sont les règles de chaque niveau de restrictions Covid? Niveau 0 Maximum de huit personnes de trois ménages autorisées à se réunir à l’intérieur. À l’extérieur, jusqu’à 15 personnes de cinq ménages.Les pubs, bars et restaurants peuvent ouvrir, mais des restrictions d’horaires peuvent s’appliquer.Les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, caravanes et campings peuvent ouvrir, mais les règles de socialisation doivent être respectées.Non les voyages non essentiels à destination ou en provenance de régions de niveau 3 ou supérieur en Écosse et leurs équivalents dans le reste du Royaume-Uni. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles. Les déplacements dans les zones réglementées ne sont autorisés que pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales en matière de quarantaine s’appliquent. Dans la mesure du possible, évitez le covoiturage avec des personnes extérieures à la maison. Couvre-visage obligatoire dans les transports en commun.Les commerces et les bâtiments publics peuvent ouvrir, tout comme les services de proximité tels que les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et les esthéticiennes.Les lieux de travail peuvent ouvrir, mais le travail à domicile reste l’option par défaut.Les événements en plein air sont autorisés. Événements en salle autorisés avec un nombre restreint, mais pas de places debout groupées.Mariages, partenariats civils et funérailles autorisés, avec une limite de 50 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 50 personnes, les écoles et les crèches peuvent ouvrir et les garderies informelles sont autorisées. Les universités et les collèges proposent un mélange d’apprentissage à distance et en face à face.Tous les sports et l’exercice sont autorisés, cours de conduite autorisés, lieux de loisirs et de divertissement et attractions touristiques peuvent ouvrir. Niveau 1 Un maximum de six personnes de deux ménages peuvent se rencontrer, à l’intérieur et à l’extérieur.Les pubs, bars et restaurants peuvent ouvrir, mais des restrictions horaires peuvent s’appliquer.Les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, caravanes et campings peuvent ouvrir, mais règles Aucun voyage non essentiel vers ou depuis des régions de niveau 3 ou supérieur en Écosse et leurs équivalents dans le reste du Royaume-Uni. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles. Les déplacements dans les zones réglementées ne sont autorisés que pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales en matière de quarantaine s’appliquent. Dans la mesure du possible, évitez le covoiturage avec des personnes extérieures à la maison. Couvre-visage obligatoire dans les transports en commun.Les commerces et les bâtiments publics peuvent ouvrir, tout comme les services de proximité tels que les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et les esthéticiennes.Les lieux de travail peuvent ouvrir, mais le travail à domicile reste l’option par défaut et les gens ne doivent se rendre au bureau que si cela est nécessaire Les événements en plein air sont autorisés, si assis et avec beaucoup d’espace ouvert. Les petits événements en salle assis sont également autorisés. Les mariages, les partenariats civils et les funérailles peuvent avoir lieu, avec une limite de 20 personnes. Les lieux de culte sont limités à 50, les écoles et les crèches peuvent ouvrir et les garderies informelles sont autorisées. Les universités et les collèges proposent un mélange d’apprentissage à distance et en face-à-face. Tous les sports et exercices sont autorisés, sauf les sports de contact pour adultes à l’intérieur. Les cours de conduite sont autorisés, des lieux de loisirs et de divertissement et des attractions touristiques peuvent ouvrir. Niveau 2 Interdiction de visite à domicile. Un maximum de six personnes de deux ménages peuvent se rencontrer à l’extérieur et dans les lieux publics, y compris les restaurants et les pubs. Les pubs, bars et restaurants peuvent ouvrir, mais des restrictions d’horaires peuvent s’appliquer. L’alcool ne peut être consommé qu’à l’intérieur avec un repas principal.Les hôtels, les chambres d’hôtes, les gîtes, les caravanes et les campings peuvent ouvrir, mais les règles de socialisation doivent être respectées.Aucun voyage non essentiel vers ou depuis des zones de niveau 3 ou supérieur en Écosse et leurs équivalents dans le reste du Royaume-Uni. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles. Les déplacements dans les zones réglementées ne sont autorisés que pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales en matière de quarantaine s’appliquent. Dans la mesure du possible, évitez le covoiturage avec des personnes extérieures à la maison. Couvre-visage obligatoire dans les transports en commun.Les commerces et les bâtiments publics peuvent ouvrir, tout comme les services de proximité tels que les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et les esthéticiennes.Les lieux de travail peuvent ouvrir, mais le travail à domicile reste l’option par défaut et les gens ne doivent se rendre au bureau que si cela est nécessaire .Les événements ne sont pas autorisés, à l’intérieur ou à l’extérieur, sauf les événements drive-in.Les mariages, les partenariats civils et les funérailles peuvent avoir lieu, avec une limite de 20 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 50. Les écoles et crèches peuvent ouvrir mais avec des mesures de protection renforcées. La garde d’enfants informelle est autorisée, mais seuls les enfants peuvent entrer dans d’autres ménages. Les universités et les collèges proposent un mélange d’apprentissage à distance et en face-à-face. Tous les sports et exercices sont autorisés, sauf les sports de contact pour adultes à l’intérieur. Les cours de conduite sont autorisés, les attractions touristiques peuvent ouvrir.Les cinémas et les salles de jeux peuvent ouvrir, mais les centres de jeux, les fêtes foraines, les pistes de bowling intérieures, les théâtres, les salles de billard / billard, les salles de musique, les casinos, les salles de bingo et les boîtes de nuit sont fermés. les régions ont été initialement placées dans des restrictions de niveau trois (Photo: Getty Images) Interdiction de visite à domicile de niveau 3. Un maximum de six personnes de deux ménages peuvent se rencontrer à l’extérieur et dans les lieux publics, y compris les restaurants et les pubs. Les pubs, bars et restaurants sont interdits de vente d’alcool à l’intérieur ou à l’extérieur. La nourriture peut toujours être vendue, mais des limites sur les heures d’ouverture peuvent s’appliquer.Les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, caravanes et campings peuvent ouvrir, mais seuls les locaux sont encouragés. Séjours professionnels autorisés Pas de déplacements non indispensables dans ou hors de la zone de niveau 3. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles.Les déplacements dans des zones restreintes ne sont autorisés que pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales de quarantaine s’appliquent.Évitez l’utilisation non essentielle des transports en commun. Dans la mesure du possible, évitez le covoiturage avec des personnes extérieures à la maison élargie. Couvre-visage obligatoire dans les transports en commun.Les commerces et les bâtiments publics peuvent ouvrir, tout comme les services de proximité tels que les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et les esthéticiennes, mais des mesures de protection supplémentaires peuvent être nécessaires.Les lieux de travail peuvent ouvrir, mais le travail à domicile reste la valeur par défaut et les gens ne devraient se rendre dans les bureaux que si cela est nécessaire. Tous les événements sont interdits. Tous les lieux de loisirs et de divertissement sont fermés.Les mariages, les partenariats civils et les funérailles peuvent avoir lieu, avec une limite de 20 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 50. Les écoles et crèches peuvent ouvrir mais auront des mesures de protection renforcées. La garde d’enfants informelle est autorisée, mais seuls les enfants peuvent entrer dans d’autres ménages. Les universités et les collèges proposent principalement un enseignement à distance, à l’intérieur, seuls les exercices individuels sont autorisés, à l’exception des moins de 18 ans. En plein air, tous les sports sont autorisés sauf les sports de contact pour adultes.Les cours de conduite sont autorisés, les attractions touristiques peuvent ouvrir mais peuvent être amenées à fermer des zones intérieures.Les services publics sont réduits à Internet uniquement, sauf si c’est indispensable. Niveau 4 Interdiction de visite à domicile. Un maximum de six personnes de deux ménages peuvent se retrouver en plein air.Tous les pubs, bars et restaurants sont fermés.Les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, caravanes et campings ne peuvent ouvrir que pour des séjours liés au travail ou à d’autres fins essentielles.Pas de déplacements non essentiels dans ou hors de la zone de niveau 4. Si nécessaire, des limites seront imposées à la distance parcourue ou aux personnes invitées à rester à la maison. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles.Les déplacements dans des zones restreintes ne sont autorisés que pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales de quarantaine s’appliquent.Ne pas utiliser les transports publics, sauf à des fins essentielles. Dans la mesure du possible, évitez le covoiturage avec des personnes extérieures à la maison élargie. Couvre-visage obligatoire lors des déplacements. Magasins non essentiels fermés, mais cliquez et collectez toujours disponible. La plupart des lieux de travail sont fermés, à l’exception des lieux de travail essentiels, des lieux de travail extérieurs, de la construction et de la fabrication. Bâtiments publics fermés. Cours de conduite interdits Tous les événements sont interdits. Tous les lieux de loisirs et de divertissement sont fermés.Mariages et partenariats civils autorisés, dans la limite de cinq (six avec un interprète). Aucune réception autorisée. Les funérailles et les veillées ont une limite de 20 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 20. Les crèches restent ouvertes mais peuvent faire l’objet de mesures susceptibles de réduire la capacité d’accueil. La garde d’enfants informelle n’est autorisée que pour les travailleurs clés, et seuls les enfants peuvent entrer dans d’autres ménages. Les écoles restent ouvertes mais bénéficieront de mesures de protection renforcées. Les universités et les collèges pratiquent principalement l’enseignement à distance. Tous les sports en salle sont interdits, les gymnases sont fermés. À l’extérieur, seuls les sports sans contact sont autorisés.Toutes les attractions touristiques sont fermées.Les services publics sont réduits uniquement en ligne, sauf si c’est essentiel.

AIPHONE Module de mise à jour DATA 3G pour HECOMGSM et tableaux d'affichage HETAS & HETASE HEBOX3G - Aiphone 150031 Module de mise à jour DATA 3G pour HECOMGSM et tableaux d'affichage HETAS & HETASE HEBOX3G Aiphone. Compatible Centrale Heaxct Com et écrans d'affichage Bloc GSM en 3G inclu pour gestion en temps réel Diagnostic de la centrale : info alimentation, lecteur... Programmation par Internet via HEXACTWEB

Jack Wolfskin Unisex 2020 Mise à niveau S 1 Litre Voyage Sac à taille réglable Noir One Size Partie de plage, festival ou marché aux puces - quand vous voulez réduire ce que vous portez, la pochette taille Upgrade S est un choix pratique. Il y a deux compartiments sécurisés pour votre passeport et d’autres choses importantes, et une poche rembourrée à l’intérieur pour votre smartphone. La boucle de

Marwe Rubber Classic Complet A l'avant Roue 80x40mm (Slow) C'est la roues ski roue classique de Marwe avec la fonctionnalité de cliquet. Cela permet une résistance directionnelle à votre configuration classique de roue ski à roulettes, ce qui vous permet de rouler avec une technique kick-back.

Swenor Alutech Racing A l'avant Roue Complet Complete front wheel for racing. This wheel has the dimensions: 45mm width and 76mm diameter. Comes in one speed only.

Skigo Classic A l'avant Roue Complet Pack de 2 2pcs complete front wheels from SkiGo for classic roller skis. Wheel bolt length: 7cm Standard Speed = Nr. 2 Slow Speed = Nr. 3

Marwe Rubber Classic Complet A l'avant Roue 80x40mm (Extra Fast) C'est la roues ski roue classique de Marwe avec la fonctionnalité de cliquet. Cela permet une résistance directionnelle à votre configuration classique de roue ski à roulettes, ce qui vous permet de rouler avec une technique kick-back.