Liste complète des nominés aux Emmy Awards 2020

Malgré les temps difficiles aux États-Unis en raison de la crise des coronavirus, les Emmys continuent. Les prix décernés par l’American Academy of Sciences and Television Arts ont été adaptés à l’époque actuelle avec un événement virtuel, présenté par l’actrice et comédienne Leslie Jones, dans lequel Il a été rapporté que les titres et les interprètes concourraient pour la gloire dans la 72e édition de ce prestigieux concours.

Prix ​​Emmy 2020

Pour accomplir cette tâche, Jones a eu le soutien de ses collègues Josh Gad, Tatiana Maslany et Laverne Cox, qui ont dévoilé les noms qui composent les nombreuses catégories, à la fois séries et programmes. Le résultat de ces nominations sera découvert lors d’un gala dont la nature reste encore un mystère., même si nous savons que le 20 septembre et que son présentateur sera Jimmy Kimmel.

Le communicateur charismatique avait déjà joué ce rôle en 2012 et 2016, et cette fois il servira également de producteur exécutif de l’événement. Cependant, pour le moment, on ne sait pas comment une célébration d’un tel calibre sera confrontée au milieu d’une pandémie, comme Kimmel lui-même l’a reconnu en juin: « Je ne sais pas où nous le ferons, comment nous le ferons ou pourquoi nous le faisons, mais nous le faisons et je vais le présenter. «

Liste complète des nominés

Meilleure série dramatique

– ‘Succession’

– «Ozark»

– ‘La Couronne’

– ‘Le conte de la bonne’

– ‘Tu ferais mieux d’appeler Saul’

– ‘Pose’

– «Tuer Eve»

– ‘Le Mandalorien’

Meilleur acteur principal dans une série dramatique

– Jason Bateman («Ozark»)

– Sterling K. Brown (‘C’est nous’)

– Steve Carrell (‘The Morning Show’)

– Brian Cox (‘Succession’)

– Billy porter (‘Pose’)

– Jeremy Strong (‘Succession’)

Meilleure actrice principale dans une série dramatique

– Jennifer Aniston («The Morning Show»)

– Olivia Colman («La Couronne»)

– Judie Comer (‘Killing Eve’)

– Laura Linney («Ozark»)

– Sandra Oh (‘Tuer Eve’)

– Zendaya («Euphorie»)

Meilleure série comique

– ‘Calme ton enthousiasme’

– ‘Mort pour moi’

– «Le bon endroit»

– ‘Peu sûr’

– «La méthode Kominsky»

– La merveilleuse Mme Maisel ‘

– «Ruisseau Schitt»

– ‘Ce que nous faisons dans l’ombre’

Meilleur acteur principal dans une série comique

– Ramy Youssef («Ramy»)

– Anthony Anderson (‘Black-ish)

– Eugene Levy («Schitt’s Creek»)

– Don Cheadle (‘Lundi noir’)

– Ted Danson («Le bon endroit»)

– Michael Douglas («La méthode Kominsky»)

Meilleure actrice principale dans une série comique

– Christina Applegate (‘Morte pour moi’)

– Rachel Brosnahan ‘La merveilleuse Mme Maisel’)

– Catherine O’Hara (Schitt’s Creek ‘)

– Issa Rae (‘Insécurité’)

– Tracee Ellis Ross (‘Black-ish’)

– Lindia Cardellini (‘Morte pour moi’)

Meilleur téléfilm

– ‘Petits feux partout’

– «Mme America»

– ‘Incroyable’

– ‘peu orthodoxe’

– ‘Gardiens’

Meilleur acteur principal dans une mini-série ou un téléfilm

– Paul Mescal (‘les gens normaux’)

– Jeremy Pope («Hollywood»)

– Jeremy Irons (‘Watchmen’)

– Mark Ruffalo (‘Je sais que cela est vrai’)

– Hugh Jackman («Mauvaise éducation»)

Meilleure actrice principale dans une mini-série ou un téléfilm

– Cate Blanchett («Mme America»)

– Shira Haas (‘peu orthodoxe’)

– Regina King (‘Gardiens’)

– Octavia Spencer (‘Self Made’)

– Kerry Washington (« Petits feux partout »)

Meilleure émission de télé-réalité

– ‘Le chanteur masqué’

– ‘J’y suis arrivé!’

– ‘Course de dragsters de Ru Paul’

– ‘Excellent chef’

– ‘La voix’

Meilleur talk-show

– «Le spectacle quotidien avec Trevor Noah»

– ‘Full Frontal avec Samantha Bee’

– «Jimmy Kimmel Live»

– ‘La semaine dernière ce soir avec John Oliver’

– ‘The Late Show avec Stephen Colbert’