Liste alternative de la Ligue des champions

Nous partons en voyage dans le Nouveau Testament, nous sommes intensivement impliqués dans l’inceste d’hermine et avons un besoin urgent de réparer notre machine xGoals. Ça a l’air sauvage? Tu n’as aucune idée. Avec Jörg Dahlmann à Ballermann: la liste alternative de la 4e journée de match.

1. Questions morales Horsd’œuvre: Un jour après la mort de ce qui est peut-être le plus grand magicien du ballon de tous les temps, est-il autorisé à faire à nouveau des blagues de football de niveau, qui porteront tôt ou tard sur des bites et des coquins? Peux-tu faire ça?

© Twitter

2. Et l’enfer l’a suivi: Nous ne sommes pas encore d’accord sur lequel des quatre cavaliers apocalyptiques que nous sommes le plus susceptibles de voir en Thomas Tuchel (très probablement Nick ou AJ?), Mais avec ses discours martiaux-épiques après la victoire de Paris contre Leipzig, l’entraîneur aurait certainement été bon s’inscrire dans le Nouveau Testament. Il a déploré « toujours la même histoire » de la surcharge, a-t-il déploré, « le cheval est mort en argument ». Ses joueurs sont «morts» et leurs «cœurs sont laissés sur le terrain». Ça n’avait pas l’air sain. Moins biblique: Tuchel a suggéré à un reporter qui, après le trio très flatteur, a interrogé les joueurs sur le manque de confiance en soi des joueurs grâce à un penalty très torturé, il devrait demander à ses joueurs dans le vestiaire si la présence de ses « boules » le permettait . On ne sait pas si Neymar était sur le terrain plus longtemps contre les Bulls qu’à la Coupe du monde contre le Mexique (temps à battre: 5:29 minutes). Après tout: le Brésilien a miraculeusement survécu à la soirée, à laquelle il n’a pas toujours ressemblé. Oh oui: la tenue de Julian Nagelsmann – encore une fois plutôt fade … 🙁

3. Accidents verbaux: On pense qu’après avoir cliqué sur la page Facebook (pour quelque raison que ce soit recommandée) Laura Müller Fanpage et quelques nouvelles sur la situation à Schalke, on aurait eu assez de regards voyeuristes dans l’abîme spirituel de l’humanité pendant un jour – et puis Jörg Dahlmann arrive. Et dit: « Trincao, dont le maillot je vais un jour me chercher et mettre le Ballermann. »

4. Marco? Mot!: Le Zenit St.Petersburg attend en vain un trio depuis quatre matchs, mais au moins leur ex-capitaine Artjom Dzuba nous a ravis avec une pluie de matériel doré AL. Une vidéo de l’attaquant a récemment fait surface sur Internet le montrant en train de se masturber. La conséquence? Exclusion temporaire de l’équipe nationale russe, il a perdu le brassard au Zenit. La réaction sur le terrain? Contre la Lazio, il a d’abord sorti un club important et effectué la compensation provisoire. Mais ce n’était pas suffisant contre la Lazio car Immobile a coulé deux vrais marteaux et Marco Parolo St. Petersburg a lancé un fouet décent. Au final, Dejan Lovren a également fait rire, qui a été abattu par un coéquipier dans sa propre surface de réparation. Ce point vous a été présenté par le très fier moi de 14 ans de l’auteur.





5. Votre propre faute: Ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu au début!

6. Le Kraken de Tegernsee: « Regardez, quelle ligne qui ‘reprennent aujourd’hui » – ce poème d’une phrase a été fait par Ciel Attribué à Zlatko Junuzovic lors d’une pause VAR d’environ douze minutes dans l’Allianz Arena. Au final, la ligne est tombée en faveur de Salzbourg et ce n’était que de 3: 1 pour le Bayern. Mais au final, tout n’a pas aidé, car les Bulls se sont alignés devant le but comme s’ils étaient une équipe de Bundesliga autrichienne, malgré de nombreuses invitations chaleureuses du FCB Defence. Le dernier attaquant miracle de la forge de canettes, Dominik Szoboszlai, a même contesté Timo Werner pour le prix du meilleur tir de la journée, auquel on ne s’attendait pas. Et pour toutes les balles, pour une fois sur Tor est parti, Manuel Neuer était toujours là, qui aurait dû bientôt terminer sa métamorphose d’humain en poulpe. Après le match, on lui a demandé s’il s’inquiétait de la négligence de son peuple devant lui: «On est partout devant…? Eh bien.

7. Blanc et fier: « Il est blanc, élégant et fier d’être Breton. » On dirait le début d’un discours lors d’une démo de réflexion latérale que vous ne voulez pas vraiment entendre, mais – c’est clair – c’est la première chose que nous apprenons sur leur mascotte Ermining sur la page d’accueil du Stade rennais. Ermining est une hermine, dont la présence en tant que seul spectateur dans la tribune opposée, difficile à cacher, a fait muter le match contre Chelsea en un épisode de la planète Terre, dans lequel nous aurions souhaité David Attenborough sur le microphone de commentaire entre les deux. Par exemple, pour clarifier si c’est un comportement normal d’hermine d’être filmé aux toilettes à la mi-temps – puis téléchargez-le sur Twitter? Donc dans l’ensemble une hermine assez difficile. Au fait, Rennes a été éliminé et il ne reste plus qu’à revoir Ermining.

8. Pas de roses pour vous: Après le tour préliminaire, on dira non seulement au revoir à l’horreur bretonne Hermelin, mais aussi au FK Krasnodar, qui a perdu le « wild harbour bar fight » (O. Seidler) contre Lassmirandadenn Sevilla (B. Simpson) malgré de nombreux spectateurs au stade YOLO. Zenit, Dynamo Kiev (si vous laissez Martin Braithwaite vous tirer deux buts, vous ne méritez rien d’autre), Ferencvaros Budapest (nous voyons un schéma géographique très clair) et Midtjylland (ou pas) sont sortis. Et bien sûr, on ne reverra pas la Tasmanie Marseille en huitièmes de finale, qui a concédé la quatrième faillite contre Porto au quatrième match sans but et est désormais le seul détenteur du record de cette misérable catégorie avec 13 défaites consécutives en Ligue des champions (!) . Félicitations!

9. xAL-Wert 1.0: Il y a des moments où notre machine éditoriale xGoals commence à clignoter en rouge et à glisser dans la zone négative. Lorsque Breel Embolo commence un coup de pied au-dessus de la tête, par exemple. Ou quand Breel Embolo est sur la balle, en général. Mais la saison de Gladbach Champions League est évidemment si miraculeuse que même de telles manœuvres fonctionnent maintenant. Non seulement sans blessure, mais aussi avec un objectif très réel à la fin. Avec 10: 0 au total, les poulains ont remporté la comparaison directe avec Donetsk (important!) Et occupent toujours la première place du groupe devant le Real. « Je ne suis pas fan de l’euphorie », l’entraîneur Marco Rose a souri un peu à contre-courant, mais bon: Mieux que – disons – l’Inter! Selon le jaune-rouge d’Arturo Vidal, cela peut désormais être éliminé de la Ligue Europa avec Schachjor en dix secondes. Tu

10. #freedennis: Parce qu’il n’avait pas le droit de s’asseoir dans le bus de l’équipe où il le souhaitait, Bruges Emmanuel Dennis a d’abord eu des problèmes avec le manager de l’équipe et ses coéquipiers avant de partir pour Dortmund avant de quitter le véhicule en colère et de ne pas se rendre au Signal Iduna Park. Certains pourraient soutenir que c’est la raison la plus stupide de l’histoire de l’humanité pour rater un match de Ligue des champions. Mais ce sont aussi les gens qui ne sont jamais arrivés à la banquette arrière, même dans le bus scolaire. Qui ne connaît pas la douleur de devoir s’asseoir plus en avant comme un citoyen de seconde zone. Nos pensées accompagnent Emmanuel dans cette situation difficile.

11. Dessert hermelinaise: Il est plus difficile que vous ne le pensez de vous concentrer sur le football après avoir lu l’article de Wikipédia sur l’hermine. C’est pourquoi cette semaine, en tant que videur, il y a trois faits d’hermine en partie dérangeants à retenir. Je vous en prie:

La légende raconte qu’une hermine préfère mourir que salir sa fourrure blanche d’hiver, qui a inspiré la devise « malo mori quam foedari » (« plutôt mourir que d’être souillée ») de l’ordre napolitain des hermines (un ordre de chevaliers du XVe siècle, duh! ).

Les femelles hermines peuvent être accouplées dès la petite enfance. Cela se produit généralement par le biais de son propre père biologique, qui est censé sécuriser la population dans les années pauvres. * gag *

Celui-là. (Avertissement de déclenchement: violence contre les lapins, NSFW)

Beau reste de la semaine en tout cas!