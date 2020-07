Lisa Snowdon: J’ai fait la paix sans avoir d’enfants

Lisa Snowdon a révélé qu’elle a « fait la paix » avec le fait qu’elle n’aura jamais d’enfants avec son fiancé George Smart au cours d’une entrevue franche.

La présentatrice de télévision, âgée de 48 ans, a déclaré au magazine Ok ! qu’elle sait « qu’être mère n’est pas fait pour elle dans cette vie », alors qu’elle discutait de son avenir avec George, 41 ans.

« Ne pas avoir d’enfants ne signifie pas avoir échoué sa vie »

L’habitué de This Morning a insisté sur le fait qu’elle ne se sent pas « sans enfant », en raison de la nature étroite des relations qu’elle entretient avec ses neveux et nièces.Lisa et George ont annoncé leurs fiançailles en 2017, après que l’entrepreneur l’ait surprise avec une bague en lui préparant son café un matin.

Lorsqu’on lui a demandé si elle les voyait avoir des enfants, Lisa a répondu : « Non, non, non ! Je vais avoir 49 ans en janvier. Je n’arrive pas à y croire ».J’ai totalement fait la paix avec ça maintenant. Être mère n’était pas fait pour moi dans cette vie. Ma nièce Willow est folle, elle est comme moi. On a cinq petits neveux et nièces qui ont tous moins de huit ans et ils ont une petite bande de fous.

Expliquant qu’elle ne se sent pas « sans enfants », la star a ajouté : « Nous pouvons les prendre dans nos bras et leur dire au revoir. Nous ne nous sentons pas sans enfants car Willow m’envoie toujours des SMS et nous avons de nombreux contacts avec eux tous les jours ».

Une décision assumée

George a reconnu qu’ils se sentaient « très chanceux » d’avoir des neveux et des nièces, avant d’admettre gentiment que Lisa a toujours été sa « priorité ».

Au début de l’année, Lisa a déclaré qu’elle se sentait souvent « triste » de voir des familles sur Instagram après avoir décidé de ne pas avoir d’enfants, mais elle dit apprécier la « liberté » que cela lui apporte dans son mode de vie.

Le mannequin, qui ne peut pas concevoir naturellement, a dit à Closer qu’elle avait discuté avec son fiancé de la possibilité d’avoir des enfants grâce à la FIV, peu après qu’ils se soient fiancés.

Ils ont finalement choisi de ne pas passer par le « processus difficile » du traitement de fertilité.Bien que Lisa, née dans le Hertfordshire, ait insisté sur le fait qu’elle ne pouvait pas être plus heureuse avec l’entrepreneur George, il y a des moments où il est difficile de voir d’autres personnes avec leurs enfants sur les médias sociaux.