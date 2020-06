Lisa Nandy dit que le Royaume-Uni ne peut pas garder le silence sur le racisme et la brutalité policière

La secrétaire fantôme des Affaires étrangères a déclaré qu’elle se sentait « fière » des jeunes qui demandent le changement Dimanche 7 juin 2020, 17h15Mise à jour dimanche 7 juin 2020, 17h15Lisa Nandy s’est prononcée en faveur des manifestants contre le racisme, déclarant: « Vous ne peut pas se taire face au racisme et à la brutalité policière », et qu’elle est« fière »des jeunes qui demandent le changement. Malgré les avertissements du secrétaire à la Santé Matt Hancock et du ministre de l’Intérieur Priti Patel, des milliers de manifestants se sont rassemblés à travers le pays ce week-end à suite à la mort récente de George Floyd, un événement qui a suscité une conversation plus large sur la discrimination et les abus raciaux systémiques. La ministre fantôme des Affaires étrangères a déclaré que les gens « ne pouvaient pas se taire face au racisme et à la brutalité policière » alors qu’elle soutenait ceux qui Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa newsletter i a traversé le bruitParlant sur The Andrew Marr Show dimanche, la députée travailliste de race mixte a parlé de son expérience personnelle du racisme, ajoutant « Je pense que c’est une des choses les plus importantes de vivre dans une société libre que les gens puissent sortir et protester », a-t-elle déclaré. « J’ai dit à plusieurs reprises que cela devait être sûr, les gens devraient prendre des distances sociales – veuillez prendre des précautions – mais je suis très fier de ces jeunes qui se prononcent. « Le racisme nécessite une » position active « Les manifestants se rassemblent devant l’ambassade des États-Unis à Londres lors d’une manifestation de Black Lives Matter 7 juin 2020 (Photo de Chris J Ratcliffe / Getty Images) Elle a poursuivi: «Maintenant, je suis quelqu’un qui a vécu avec le racisme dans ma vie. Je l’ai vu avec ma famille, je l’ai vu dans notre pays et je pense que cela vous oblige à prendre une position active contre lui. « Vous ne pouvez pas rester silencieux face au racisme et à la violence policière, et je pense que ces jeunes les gens ont raison de faire entendre leur voix et d’exiger des changements. »En savoir plus En savoir plus Black Lives Matter: Comment faire un don à des œuvres de bienfaisance contre le racisme après la mort de George Floyd – et comment vous pouvez montrer votre soutien ont utilisé la violence pour arrêter, déclarant que c’était «mal». «En plus d’avoir tout à fait tort d’attaquer des policiers qui tentent de maintenir la paix, dont beaucoup sont profondément sensibles au sentiment qui se cache derrière ces manifestations, qui aussi bien pour traiter avec Covid et aider à maintenir l’ordre public dans une situation vraiment sans précédent, cela a également pour effet d’atténuer la voix de ceux qui appellent au changement », a-t-elle déclaré. signe montrant Donald Tr ump comme une pêche lisant « im peach » lors d’une manifestation de Black Lives Matter devant l’ambassade des États-Unis à Vienne, en Autriche, le 5 juin 2020 (photo de Thomas Kronsteiner / Getty Images) Mme Nandy a déclaré que le gouvernement britannique ne pouvait plus rester silencieuse sur la brutalité policière aux États-Unis, ajoutant qu’elle soupçonnait qu’il s’agissait d’une «stratégie électorale délibérée» du président Trump. «Je ne sais pas si Donald Trump est raciste ou non raciste; ce que je sais, c’est que dans la perspective des élections américaines, c’est l’une des façons dont les politiciens tentent d’activer leur base. « Ils divisent les gens pour essayer de faire avancer leur propre cause et c’est en fait l’une des choses C’est si dommageable à ce sujet « , a-t-elle déclaré. Des milliers de manifestants se sont réunis à travers le pays pour une deuxième journée ce week-end à l’appui de Black Lives Matters. A Londres, la manifestation a quitté l’ambassade des États-Unis et se dirige actuellement vers Downing Street Edward Colston était une figure de proue dans le transport d’esclaves, selon les estimations, 84 000 Africains, y compris des enfants. La statue a fait l’objet d’une forte requête de 11 000 personnes pour son retrait.