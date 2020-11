L’Irlande du Nord convient qu’un nouveau verrouillage est nécessaire

L’Irlande du Nord doit faire face à une deuxième période de deux semaines de restrictions de verrouillage à partir de la semaine prochaine, sept jours seulement après que les entreprises aient été autorisées à rouvrir.Les services non essentiels à travers l’Irlande du Nord n’ont été autorisés à recommencer à négocier que vendredi matin, après la fin de Cependant, les libertés seront de courte durée, avec de nouvelles règles de verrouillage qui entreront en vigueur à partir du vendredi 27 novembre.Les nouvelles restrictions signifient que les pubs, les restaurants et tout ce qui n’est pas essentiel les détaillants devront fermer à nouveau. En savoir plus Verrouillage en Irlande du Nord: Les nouvelles restrictions de Covid expliquées, quand elles commencent et combien de temps les règles durent.Les gymnases, les piscines et les lieux de culte doivent également fermer leurs portes en vertu des règles, tandis que les licences non autorisées devront fermer à 20 heures. Les rassemblements impliquant plus d’un ménage seront interdits une deuxième fois, bien que les exemptions existantes resteront en place.Les restrictions devraient être levées le 11 décembre, ce qui signifie que les détaillants en difficulté passeront à côté d’une bosse de magasinage de Noël précoce à travers ce qui est habituellement Le taux de R « n’a pas chuté assez loin » Cette décision a été approuvée par les deux chefs conjoints de l’exécutif d’Irlande du Nord, la première ministre Arlene Foster et la vice-première ministre Michelle O’Neill.Mme Foster a déclaré que les mesures étaient nécessaires en raison de «La perspective qui donne à réfléchir de voir nos hôpitaux débordés en quelques semaines.» Elle a ajouté: «Ce n’est pas la position dans laquelle nous espérions être alors que la phase actuelle de restrictions touche à sa fin. Le taux R n’a malheureusement pas baissé aussi loin, ni aussi longtemps, comme on l’avait estimé. «Nous avons pris un certain temps aujourd’hui pour examiner les raisons de cela. Malheureusement, il est clair qu’une minorité négligente a considérablement sapé les sacrifices du plus grand nombre. »La Première ministre Arlene Foster et la vice-première ministre Michelle O’Neill ont toutes deux convenu des nouvelles mesures de verrouillage (Photo: Kelvin Boyes / Press Eye / PA Wire) Mme O »Neill a déclaré:« Le taux d’occupation des hôpitaux est actuellement de 100%. Nos hôpitaux restent sous une pression extrême, tout comme le personnel sur lequel nous dépendons pour dispenser les soins. «Ne rien faire conduirait inévitablement le système entier à devenir complètement submergé.» Elle a ajouté: «Nous savons que cela sera difficile à entendre pour les gens, mais c’est une intervention nécessaire pour protéger notre service de santé, et cela nous donnera le meilleur possibilité de passer de l’autre côté de la période de Noël. Nos actions à l’approche de Noël sont cruciales. »Les entreprises« face à une catastrophe »Les leaders de l’hôtellerie et du commerce de détail ont averti que les mesures pourraient avoir un impact dévastateur sans un soutien ciblé. Aodhán Connolly, directeur du Northern Ireland Retail Consortium, a déclaré: arriver à un pire moment pour le commerce de détail. Les mois de novembre et décembre sont des mois de pointe et des millions de livres par semaine seront perdus en ventes pendant ce qui devrait être notre période la plus chargée. «Il est donc vital que le commerce de détail puisse à nouveau négocier le plus rapidement possible et nous demandons donc à l’exécutif de clarifier de toute urgence les critères de réouverture et de veiller à ce que les entreprises concernées soient correctement soutenues dans les mois à venir, car nous ne sommes pas seulement confrontés le virus Covid mais la fin de la période de transition du Brexit. »Les entreprises doivent à nouveau fermer leurs portes pendant deux semaines à partir du 27 novembre dans le cadre du dernier plan pour endiguer la propagation du coronavirus. (Photo: Brian Lawless / PA Wire) Colin Neill, directeur général de Hospitality Ulster, a déclaré: «65 000 personnes dans l’industrie hôtelière se tournent maintenant vers l’exécutif pour sauver leurs emplois et leurs moyens de subsistance. Ce n’est plus une date [for reopening], il s’agit maintenant d’un programme de sauvetage d’urgence de plusieurs millions de livres. Le secteur fait maintenant face à une catastrophe. »Toute confiance dans l’exécutif par le secteur de l’hôtellerie a été anéantie. On nous a dit que le commerce de Noël serait sauvé, c’est maintenant parti. «Il y a énormément de colère dans l’industrie hôtelière. Nous nous sommes retrouvés sans commerce, sans espoir et avec une énorme quantité de licenciements entre nos mains. «Le gouvernement a maintenant la responsabilité ultime de financer ce verrouillage prolongé et non pas à un niveau dérisoire, mais un véritable paquet financier qui prouve que le gouvernement veut sauver des emplois. Jusqu’à présent, nous n’avons eu aucune indication que ce soit le cas. »Les craintes pour les entreprises viennent au milieu d’avertissements sévères de dommages économiques en Irlande du Nord si un accord commercial ne peut être conclu avec l’UE. Des centaines de cas quotidiens L’estimation actuelle du nombre de R en Irlande du Nord est de 0,9-1,1, ce qui suggère que la croissance du virus est maintenant stable mais que les mesures n’ont pas encore conduit à une diminution significative.Il continue à y avoir un filet de décès quotidiens en Irlande du Nord, le nombre de morts augmentant de 12 vendredi à 913 Il y a eu 369 autres cas confirmés de virus enregistrés au cours de la dernière période de notification de 24 heures. Un total de 49 085 personnes ont été testées positives pour Covid-19 en Irlande du Nord depuis le début de la pandémie.

Pharma Nord ActiveComplex Omega 3 & 6 - 60 capsules Description : Pharma Nord Active Complex Omega 3 & 6 est un complément alimentaire riche en DHA (acide docosahexaénoïque, l'un des acides gras oméga-3) et en EPA (acide eicosapentaénoïque, l'un des oméga-6), grâce à l'huile de bourrache et l'huile de poisson qu'il contient. L'EPA et le DHA contribuent au

Myprotein Impact Whey Isolate - 2.5kg - Nouveau - Caramel salé Contenant 23 g de protéines par portion, ce mélange de qualité supérieure est idéal pour faire le plein de protéines afin de contribuer au développement et au maintien de vos muscles1, et ainsi rester en bonne voie pour atteindre vos objectifs sportifs. Qu’est-ce que l’isolat de whey ? L’isolat de whey (ou

Myprotein Isolat de protéine de soja - 2.5kg - Nouveau - Caramel salé Notre Isolat de protéine de soja apporte une quantité impressionnante de 27 g de protéines par portion et contient 90 % de protéines. * Les informations nutritionnelles indiquées sont celles de la version non-aromatisée, elles peuvent varier selon les saveurs. Qu'est-ce que l'isolat de protéine de soja ?

Myprotein Impact Whey Isolate - 1kg - Nouveau - Caramel salé Contenant 23 g de protéines par portion, ce mélange de qualité supérieure est idéal pour faire le plein de protéines afin de contribuer au développement et au maintien de vos muscles1, et ainsi rester en bonne voie pour atteindre vos objectifs sportifs. Qu’est-ce que l’isolat de whey ? L’isolat de whey (ou

Myprotein Impact Whey Isolate - 5kg - Nouveau - Caramel salé Contenant 23 g de protéines par portion, ce mélange de qualité supérieure est idéal pour faire le plein de protéines afin de contribuer au développement et au maintien de vos muscles1, et ainsi rester en bonne voie pour atteindre vos objectifs sportifs. Qu’est-ce que l’isolat de whey ? L’isolat de whey (ou

Myprotein Isolat de protéine de soja - 1kg - Nouveau - Caramel salé Notre Isolat de protéine de soja apporte une quantité impressionnante de 27 g de protéines par portion et contient 90 % de protéines. * Les informations nutritionnelles indiquées sont celles de la version non-aromatisée, elles peuvent varier selon les saveurs. Qu'est-ce que l'isolat de protéine de soja ?