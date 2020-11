L’Irlande doit être précise et affirmée contre l’Angleterre dominante à Twickenham

La seule façon de résister à une opposition intrépide est de faire pression sur eux. Les intimider. Affrontez-leur. Soyez plus clinique avec le ballon en main. Plus serré en défense. Restez concentré pendant 80 minutes. Cela peut sembler une tâche ardue, mais l’Irlande doit être précise et affirmée lorsqu’elle affrontera l’Angleterre samedi, après avoir perdu plus de 100 points lors des trois derniers matches contre ses rivaux. Dans deux des trois derniers matches, la physicalité de l’Angleterre est apparue au premier plan alors qu’elle intimidait l’Irlande sur tout le terrain, contrôlant les collisions et la panne. L’attaque des Men in Green a eu du mal à faire face à la vitesse de ligne de l’Angleterre et c’est quelque chose qui ne peut pas être répété à Twickenham. Même avec de nouveaux visages promus dans l’équipe, l’Irlande ne peut pas se permettre d’avoir une mentalité fragile. Ronan Kelleher, Caelan Doris, Will Connors, Hugo Keenan, Jamison Gibson-Park et James Lowe ont tous été sélectionnés cette année, des joueurs qui représentent l’espoir et l’ambition avant la Coupe du monde de rugby 2023. Il est important de mélanger du sang neuf avec des étoiles vieillissantes. Keith Earls a 32 ans. Peter O’Mahony 31 ans. Cian Healy 33 ans. Conor Murray 31 ans. Jonny Sexton 35 ans. La plupart de ces militants chevronnés ne seront peut-être pas là, la pièce maîtresse du rugby dans trois ans. Ces hommes ont beaucoup fait pour le rugby irlandais au fil des ans, mais il n’y a aucune garantie dans le sport professionnel, surtout avec le niveau de talent qui envahit les rangs internationaux. Les jeunes joueurs présentés par Joe Schmidt ou Andy Farrell ont faim et ont déjà connu le succès. Ils connaissent l’importance d’un jeu comme celui-ci. Sachez ce que signifierait gagner. Quatre de cette équipe – Jacob Stockdale, Andrew Porter, Keenan et Ryan – ont perdu une finale de Coupe du monde U20 contre l’Angleterre il y a quatre ans. Bien que gagner à cette occasion puisse sembler une tâche herculéenne, étant donné la domination actuelle de l’Angleterre, cela inspirerait sans aucun doute une jeune équipe lors de la première année de Farrell à la barre. Voir aussi Nouvelles de cricket | Mark Taylor sur la Coupe du monde T20, l'IPL et les liens de la tournée en Inde L’un des principaux domaines d’intérêt doit être l’alignement. C’est une faiblesse, qui demande de l’attention, avec une pression sur le lancer de Kelleher. Si l’alignement grince, Maro Itoje et Joe Launchbury auront une journée sur le terrain. Les lancers de Kelleher ont eu une étrange secousse contre le Pays de Galles, mais le joueur de 22 ans, à sa quatrième apparition, était excitant avec des portées difficiles et une solide capacité de tacle. N’ayant aucun endroit où se cacher à Twickenham, il a l’air prêt. Le talisman Sexton manquant le match en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, le verrou James Ryan comblera le vide de capitaine. Ryan fait partie des joueurs les plus réguliers d’Irlande depuis ses débuts en 2017. Tel est son leadership naturel, sa nomination en tant que skipper a toujours été une question de quand, pas si. Les progrès ont bien sûr été lents en 2020, la pause de la saison rendant difficile la création de toute forme d’élan. Trois matchs en février ont été compensés par une pause de huit mois, avant de disputer trois matchs au cours des quatre dernières semaines. Mais s’il y a des points positifs à tirer en plus de la récente victoire sur le Pays de Galles, ce sont les performances de Doris, un homme fait pour la grande scène. Le Leinster No8 a été nommé homme du match la semaine dernière au stade Aviva, frappant des rucks et portant dur. Il est difficile de croire qu’il n’a encore que 22 ans, mais offre autant de classe des deux côtés du ballon. Derrière le peloton, Ross Byrne a mérité le droit de partir à la mi-temps et apporte une solidité défensive à une puissante ligne arrière irlandaise. Earls est nommé sur l’aile, tandis que Chris Farrell entre au milieu de terrain pour un Robbie Henshaw blessé. Voir aussi L'Espagne prête à jouer sans supporters dans les stades à la reprise de la saison Byrne est clairement la meilleure option après Sexton. Bien que sa performance lors de la défaite 57-15 contre l’Angleterre en août dernier ait manqué de contrôle, il aurait été difficile pour un extérieur de briller alors que leur peloton était dominé pendant 80 minutes. Les opportunités et la patience au cours des 12 prochains mois peuvent développer davantage son jeu. Pour que l’Irlande soit compétitive, elle doit se concentrer sur ce qu’elle fait de mieux: bien les choses simples, contrôler son coup de pied arrêté et offrir une menace en défense. Ils doivent aussi être méchants. À leur tour, ils doivent réduire la vitesse de la ligne d’attaque électrique de l’Angleterre et ses qualités défensives sans égal. Tout verser dans le match de Twickenham et chercher à expier les récentes défaites assurerait à l’Irlande une finale à domicile de la Coupe des Nations d’automne. Cependant, étant donné que l’Angleterre est passée à la deuxième place du classement mondial, devant la Nouvelle-Zélande, elle semble destinée à avoir à nouveau l’avantage sur les hommes de Farrell. Une équipe avec peu de faiblesse, la tenue d’Eddie Jones a l’air polie lorsque son attitude et son plan de match sont précis. Et après avoir battu l’Irlande lors de leurs trois dernières rencontres, attendez-vous à ce qu’ils améliorent leur performance ce week-end. 