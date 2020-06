Lire l’hommage de Peter Jackson à Ian Holm, l’étoile du Seigneur des anneaux – / Film

Avant le week-end, acteur vétéran Ian Holm est décédé malheureusement à l’âge de 88 ans. Mieux connu pour son tour comme le hobbit Bilbo Baggins dans le le Seigneur des Anneaux trilogie, une effusion d’amour, de souvenirs et d’hommages déversés sur le web en l’honneur du défunt acteur qui a également joué dans Extraterrestre, Le cinquième élément, Chariots of Fired, Time Bandits, Garden State et plus. Mais l’un des hommages les plus émouvants est venu de le Seigneur des Anneaux directeur de trilogie Peter Jackson, qui a partagé plusieurs bons souvenirs de travailler avec l’acteur. Jackson a appelé Holm un « homme charmant et généreux » qui était « calme, mais effronté, avec un joli scintillement dans ses yeux. » Lisez l’hommage de Peter Jackson à Ian Holm ci-dessous.

Voici ce que Peter Jackson a publié sur Facebook, où vous pouvez voir plus de photos comme celle ci-dessus:

Je suis très triste du décès de Sir Ian Holm.

Ian était un homme tellement charmant et généreux. Calme, mais effronté, avec un joli scintillement dans son œil.

Au début de 2000, avant de commencer à tourner nos scènes Bilbo pour The Fellowship of the Ring, j’étais nerveux à l’idée de travailler avec un acteur aussi estimé, mais il m’a immédiatement mis à l’aise. Debout à Bag End le premier jour, avant que les caméras ne commencent à rouler, il m’a emmené de côté et a dit qu’il essaierait des choses différentes à chaque prise, mais je ne devrais pas être alarmé. Si, après cinq ou six prises, il ne m’avait pas donné ce dont j’avais besoin, alors je devrais certainement lui donner une direction précise.

Et c’est exactement ce que nous avons fait. Mais incroyablement ses lectures et ses performances variées étaient toutes très merveilleuses. Il avait rarement besoin de direction. Il nous a donné une gamme incroyable de choix dans la salle de découpe.

Nous nous sommes installés dans quatre semaines très agréables, alors que nous tournions les 30 premières minutes de la bourse.

Un jour, Bilbo a rendu compte de ses premières aventures à un public de trois et quatre ans envoûtés, assis en tailleur à ses pieds dans le champ de la fête. Nous avons commencé par filmer la performance d’Ian racontant l’histoire – mais nous avions également besoin d’angles sur les enfants réagissant à divers moments dramatiques. Mais les jeunes enfants s’ennuient très rapidement, et Ian et moi avons rapidement réalisé qu’ils ne pouvaient pas entendre la même histoire encore et encore, alors que nous capturions les différents angles dont nous avions besoin.

J’ai suggéré que pour garder l’attention des enfants, il devrait rendre l’histoire un peu différente dans chaque prise… en ajoutant des éléments supplémentaires, en inventant des trucs… tant qu’il nous donnait l’essence de ce qui était dans le script. Je lui ai dit de ne pas s’inquiéter et que je le découvrirais dans la salle de coupe.

Cependant, nous avions également besoin que les enfants restent en place pendant que nous déplaçions rapidement les caméras, d’un angle à l’autre. Sur un plateau de tournage, «rapidement» signifie 15 à 20 minutes. Alors, pendant que cela se produisait et qu’aucune caméra ne tournait, j’ai chuchoté à Ian qu’il allait devoir les divertir. J’ai suggéré utilement qu’il pourrait «leur raconter d’autres histoires entre les tirs». Et c’est exactement ce qu’il a fait. Après quelques heures, nous avons tourné tout ce dont nous avions besoin. Alors que les enfants étaient sortis du plateau et que l’équipe passait à la séquence suivante, Ian a dit qu’il n’avait jamais travaillé aussi dur de sa vie!

Plus d’une décennie plus tard, nous espérions que Ian jouerait à nouveau Bilbo pour les scènes d’ouverture de The Hobbit. Fran et moi avons dîné avec Ian et sa femme Sophie à Londres, et il nous a dit qu’il était vraiment désolé, mais il ne pouvait pas le faire. Ajoutant à notre choc, il a confié qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson et ne pouvait plus se souvenir des rides. Il avait du mal à marcher et ne pouvait certainement pas se rendre en Nouvelle-Zélande. Toujours un homme privé, il nous a dit qu’il avait essentiellement pris sa retraite, mais ne l’annonçait pas.

Ce fut un coup dur parce que nous avions trouvé une belle façon de passer le rôle de Ian en tant que Old Bilbo, à Martin Freeman en tant que Young Bilbo. Je lui ai décrit cela et il a aimé ça. Je lui ai également expliqué comment ma mère et un oncle avaient tous deux enduré la maladie de Parkinson pendant des années, et je connaissais très bien les effets de la maladie.

À ce stade, notre dîner – qui, selon nous, serait de nous décrire les nouvelles scènes que nous aimerions qu’il fasse, et Ian pensait serait de lui expliquer pourquoi il ne pouvait pas le faire – s’est soudainement transformé en un groupe de réflexion, avec Ian, Sophie, Fran et moi essayons de trouver un processus qui permettrait à Ian de jouer Bilbo une dernière fois.

Nous tournons des films en Nouvelle-Zélande – mais que dire que nous sommes venus à Londres et tourner ses scènes près de chez nous?

À la fin du dîner, il a hoché la tête lentement et a dit: «Oui, je pense que je pourrais le faire». Mais je savais qu’il ne le faisait que pour moi, et je lui ai tenu les mains et l’ai remercié les larmes aux yeux.

Nous avons commencé à tourner en Nouvelle-Zélande avec Martin Freeman, notre jeune Bilbo. Martin admirait énormément Ian Holm mais ne l’avait jamais rencontré. Cependant, Martin a très généreusement accepté de porter un maquillage prothétique pour jouer à Sir Ian Holm avec Old Bilbo, pour certains plans larges basés sur la NZ dont nous avions besoin, et il a très bien saisi ses manières.

Quelques mois plus tard, nous sommes retournés à Londres, emportant avec nous notre set Bag End, et avons filmé les plans d’Ian avec une petite équipe comme nous l’avions promis. La charmante épouse de Ian, Sophie, était à ses côtés tous les jours, nous aidant ainsi que nous.

Pendant quatre jours, nous avons filmé tout ce dont nous avions besoin. Elijah Wood et Ian étaient redevenus amis avec Lord of the Rings, et Elijah était sur le plateau à Londres tous les jours, apportant à Ian un soutien supplémentaire.

Dans le film terminé, j’espère que le public verra juste Ian Holm reprendre Bilbo. Mais ce que j’ai vécu sur le plateau, c’est un merveilleux acteur qui a livré sa dernière performance. C’était incroyablement courageux de sa part de le faire, et très émouvant pour ceux qui en ont été témoins.

Nous serons toujours extrêmement reconnaissants à Ian de l’avoir fait. Pendant notre temps ensemble, Fran et moi sommes devenus si amoureux de lui, et nous avons beaucoup apprécié sa compagnie.

Pour célébrer la fin du tournage, Ian et Sophie ont invité Fran et moi à dîner chez eux. Ce fut une belle nuit pleine d’humour et de plaisir. Ian et moi avons réalisé que nous avions tous deux un fort intérêt mutuel pour Napoléon et avons discuté de lui pendant des heures.

Un an plus tard, lors de la première du premier film Hobbit à Londres, Martin Freeman, légèrement frappé par les étoiles, a finalement rencontré Ian Holm.

Regarder Ian Holm jouer m’a beaucoup appris – comme Ian était son soi calme habituel, cela s’est produit d’une manière ou d’une autre. Ce fut un privilège de travailler avec lui et une bénédiction de le connaître.

J’ai toujours adoré la performance d’Ian dans les dernières scènes de Retour du roi.

« Je pense que je suis tout à fait prêt pour une autre aventure. »

Adieu, cher Bilbo. Bon voyage, chéri Ian.