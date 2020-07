L’iPhone XS Max d’Apple pour Verizon et AT&T est en vente à un prix incroyable

Devriez-vous acheter le iPhone XS Max en 2020? Comme c’est toujours le cas lorsqu’il s’agit de combinés phares de la génération précédente de grandes entreprises telles que Apple, cela dépend de deux grandes choses. Plus précisément, que vous deviez ou non posséder l’un des smartphones les plus récents et les plus performants au monde, avec le processeur le plus rapide et le système de caméra le plus sophistiqué à la remorque, et quelle réduction vous pouvez obtenir sur un appareil comme le A12 6,5 pouces sorti en 2018 Centrale bionique.

De toute évidence, le XS Max ne vaut pas son prix catalogue de 999,99 $ et plus près d’un an après les débuts commerciaux de la famille d’iPhone 11 largement améliorée et à quelques mois de l’annonce officielle du Alignement de l’iPhone 12 compatible 5G. Mais que faire si vous pouviez obtenir ce vénérable mauvais garçon pour 700 dollars de moins que d’habitude?

Cela ne signifie pas que l’iPhone XS Max est en vente à 300 $ dans une configuration de stockage d’entrée de gamme de 64 Go, rappelez-vous, car le rabais de 700 $ n’est bon que pour les variantes de niveau supérieur. Nous parlons de modèles de 512 Go compatibles avec les accumulateurs numériques pour les clients Verizon et AT&T, ainsi que de la version 256 Go de l’ancien opérateur.

Pour bénéficier de l’une de ces nouvelles offres, vous devrez sans surprise répondre à une exigence particulière clé chez Best Buy. À savoir, vous devrez souscrire à un accord de versement mensuel en tant qu’abonné nouveau ou existant auprès de l’un des deux principaux fournisseurs de services sans fil du pays.

Avec un Plan de paiement des appareils Verizon, les acheteurs éligibles envisagent de dépenser un total de 450 $ et 650 $ pour un iPhone XS Max prenant en charge votre choix de 256 ou 512 Go de données internes respectivement. Ironiquement, cela rend l’ancienne variante 200 dollars moins chère que celle capable de stocker seulement 64 Go de contenu au moment de la rédaction de cet article.

Pendant ce temps, La configuration de 512 Go d’AT & T équivaut également à 650 $ délicieusement abordables, mais au lieu de payer 27,08 $ par mois pendant deux ans, vous devez cracher 21,66 $ par mois pendant deux ans et demi.

Pour revenir au sujet de valeur, il convient de souligner que le L’iPhone XS Max a objectivement vieilli ainsi que tout bon vin, conservant sa durée de vie de la batterie stellaire et son superbe écran tout en continuant à fonctionner de manière impressionnante à travers la caméra, la vitesse globale et les départements de qualité audio.