L’iPhone XS Max d’Apple de 512 Go est en vente à un prix avantageux avec une garantie complète incluse

Vous savez peut-être que Woot est le site Web que vous visitez habituellement lorsque vous souhaitez récupérer un smartphone remis à neuf dans un état décent à un prix imbattable, mais occasionnellement, l’e-tailer d’Amazon vend également de tout nouveaux combinés populaires avec des garanties complètes incluses pour un beaucoup moins que leurs fabricants ou autres détaillants autorisés facturent normalement.

Cela étant dit, il convient de se rappeler qu’un iPhone XS Max de 512 Go coûtait 1350 $ et pour mieux mettre en perspective le prix réduit de 850 $, vous devez savoir L’iPhone 11 Pro commence à 999 $ avec un écran 5,8 pouces nettement plus petit en remorque. Donc, oui, si vous aimez les écrans géants et économiser de l’argent, vous voudrez peut-être appuyer sur la gâchette à Woot dès que possible.

Après tout, le L’iPhone XS Max est toujours une puissance absolue, doté d’un processeur Apple A12 Bionic assez impressionnant tout en offrant une excellente autonomie de batterie, d’excellentes performances de l’appareil photo et une formidable prouesse d’affichage.

Soutenus par une garantie limitée Apple standard d’un an, les articles neufs, inutilisés, non ouverts et non endommagés en vente sont disponibles dans votre choix d’options de couleur argent, gris sidéral et or, avec une livraison standard gratuite disponible pour Amazon Membres principaux.

Au cas où vous vous poseriez la question, oui, ce nouveau contrat tueur est encore meilleur que une offre spéciale similaire il y a quelques semaines, bien que cette fois-ci, vous ne pouvez pas opter pour une configuration 64 ou 256 Go si vous voulez dépenser encore moins d’argent.