L’iPhone pliable selon la rumeur ressemblera plus au Surface Duo qu’au Galaxy Fold

Aujourd’hui, leaker Jon Prosser a suivi cette rumeur en disant que ce ne serait pas vraiment un appareil pliable en soi. Au contraire, Apple ferait apparemment un appareil à double écran. Les écrans sont censés être attachés par une charnière. Le pronostiqueur assure que le prototype ne ressemble pas à une fusion fade de deux iPhones. Au lieu de cela, lorsque l’appareil est dans ses états dépliés, les deux panneaux semblent continus et sans couture.

Les mèmes sont drôles – mais il ne semble pas qu’ils aient simplement collé deux téléphones ensemble. Même s’il s’agit de deux panneaux distincts, lorsque les écrans sont étendus, il semble assez continu et transparent. – Jon Prosser (@jon_prosser) 15 juin 2020

Microsoft, et d’une certaine manière LG, ont adopté une approche similaire. Alors que Microsoft Le prochain Surface Duo comprend deux écrans connectés par une charnière, certains des téléphones récents de LG sont compatibles avec un Accessoire double écran qui leur ajoute un affichage secondaire.

Si l’idée d’une charnière vous dérange, n’oublions pas que même les téléphones avec écrans pliables, tels que le Galaxy Fold, ont un pli au centre de l’écran. Ce n’est pas si flagrant, mais c’est toujours là. Le deuxième téléphone pliable de l’entreprise, le Galaxy Z Flip, n’est pas non plus sans pli, mais le pli est beaucoup plus subtil.

Dans tous les cas, cela rappelle que les téléphones pliables ont leurs limites. Et n’oublions pas les avertissements fournis avec ces appareils, qui avertissent les utilisateurs d’être aussi doux que possible.

Une conception à double écran, comme celle qu’Apple envisagerait, semble être un pari beaucoup plus sûr.

Quant aux autres détails, Prosser dit que l’appareil ressemble à l’iPhone 11 en ce qu’il a des bords ronds en acier inoxydable. Il ajoute que le prototype n’a pas d’encoche et qu’une minuscule lunette sur l’écran de couverture abrite Face ID.

Il est très peu probable que l’iPhone à double écran arrive cette année.