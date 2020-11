L’iPhone 13 sera disponible en quatre tailles et offrira des mises à niveau de caméra ultra-larges

La série iPhone 12 n’a même pas un mois, mais l’attention se tourne déjà vers la gamme iPhone 13 2021. Suite à de récentes rumeurs, un analyste fiable a détaillé (via MacRumeurs) ses attentes actuelles.

L’iPhone 13 se vendra plus que l’iPhone 12

Ming-Chi Kuo pense que la série «iPhone 13» comprendra les quatre mêmes tailles de modèles que celles proposées pour le moment. Cela signifie qu’il devrait y avoir un iPhone 13 mini de 5,4 pouces, un iPhone 13 et un iPhone 13 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces.Les produits phares de la prochaine génération n’introduiront pas de changements de conception massifs. Au lieu, On dit qu’Apple concentre ses efforts sur le département de l’appareil photo, en particulier en ce qui concerne les modèles haut de gamme.

Selon Kuo, l’iPhone 13 Pro et le Pro Max seront tous deux dotés d’appareils photo ultra grand angle à six éléments (6P) f / 1.8 améliorés avec prise en charge de la mise au point automatique. La génération actuelle Les modèles iPhone 12 Pro offrent des objectifs à cinq éléments (5P) f / 2.4 avec mise au point fixe.

Les modèles standard d’iPhone 13 ne bénéficieront pas de ces objectifs améliorés, probablement pour réduire les coûts, mais Kuo est certain qu’Apple apportera les caméras ultra grand angle améliorées à tous les modèles d’iPhone 14 en 2022.

D’autres rumeurs sur l’iPhone 13 ont évoqué la possibilité d’une encoche plus fine et d’écrans ProMotion à 120 Hz sur les modèles iPhone 13 Pro. Malheureusement, ces détails ne sont pas encore gravés dans la pierre.

Ming-Chi Kuo n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur les iPhones 2021, mais il a déclaré que la demande devrait être plus forte. Il s’attend à ce qu’Apple fasse état d’une augmentation d’année en année grâce à une infrastructure 5G plus robuste et à un retour au lancement traditionnel de septembre.