L’iPhone 12 pourrait ne pas inclure de chargeur, confirme Apple, obtenez les détails

Finie l’époque où posséder un simple téléphone portable à écran tactile aurait été considéré comme luxueux. Et afficher votre téléphone parmi vos amis et vous en vanter. Avec l’âge à venir, la technologie a évolué vers un rythme plus rapide où presque tout est possible avec un smartphone. Qu’il s’agisse de jouer à des jeux de qualité console à des utilitaires qui favorisent la productivité et l’efficacité. Et Apple n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de fournir des fonctionnalités de qualité supérieure. On peut espérer en ce qui concerne la technologie, en particulier le segment des smartphones. L’iPhone a un palmarès impressionnant de grandes performances, une qualité de caméra impressionnante et des processeurs plus puissants. Et c’est la nouvelle édition de l’iPhone 12 qui propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Et la nouvelle qu’il pourrait ne pas inclure de chargeur! Curieuse? Lisez la suite pour en savoir plus sur le dernier smartphone iPhone 12.

Actualités sur l’iPhone 12 sans chargeur.

Il semble qu’Apple ait diverses raisons de ne pas inclure de chargeur et d’écouteurs pour son prochain lancement du smartphone. Un analyste d’Apple, Ming chi-Kuo, qui gère la chaîne d’approvisionnement d’Apple, l’a révélé. Bien qu’il s’agisse d’un smartphone 5G cher, le prix de l’iPhone 12 sera le même que celui de l’iPhone 11. Et ne pas inclure le chargeur et les écouteurs dans le smartphone sert à deux raisons. L’une pourrait être de réduire le coût du fret et la seconde pourrait être de réduire la taille de l’emballage de l’iPhone 12.

Une autre stratégie marketing pour Apple?

Apple n’inclut pas les écouteurs filaires dans le dernier iPhone 12 peut sembler insatisfaisant pour de nombreux amateurs de smartphones. Beaucoup pensent que cela pourrait également être une tentative pour augmenter les ventes d’AirPod sans fil avec un prix à partir de 159 $ contre 25 $ d’écouteurs. Kuo a également précisé que le nouvel iPhone 12 comportera également un chargeur de 20 W. Ce qui sera une douzaine de fois plus rapide que les chargeurs 5W et 18W de son prédécesseur iPhone 11. C’est également une indication qu’Apple abandonne ces chargeurs pour le nouveau modèle 20W. Les personnes qui possèdent le modèle précédent du smartphone peuvent ne rencontrer aucun problème. Mais il y aura un contrecoup de ne pas inclure le chargeur du dernier smartphone par les nouveaux utilisateurs.