L’iPhone 12 de 5,4 pouces serait plus compact que l’iPhone SE 2020

Apple devrait annoncer quatre Modèles iPhone 12 cette année. La version d’entrée de gamme aurait un écran de 5,4 pouces. Il semble que ce modèle particulier serait plus compact que le récent iPhone SE.

le L’iPhone SE 2020 a un écran de 4,7 pouces et coûte 399 $. Bien que le modèle économique ait la même puce que l’iPhone 11 de l’année dernière, qui coûte 699 $, il a une seule caméra arrière, un bouton d’accueil physique au lieu de Face ID et une résistance à l’eau plus faible que les modèles phares. Pour ceux qui aiment la taille de l’iPhone SE mais ne veulent pas se contenter de ses spécifications réduites, Apple pourrait avoir une surprise en magasin.

YouTuber @EveryApplePro a publié un clip vidéo avec l’iPhone SE et un rendu basé sur la CAO de l’iPhone de 5,4 pouces côte à côte et selon lui, l’iPhone 12 serait en fait plus compact que l’iPhone SE 2020.

Alors, comment cela serait-il possible si l’iPhone 12 était équipé d’un écran de 5,4 pouces, alors que l’iPhone SE a un écran de 4,7 pouces? Eh bien, comme mentionné précédemment, l’iPhone SE a un bouton d’accueil, ce qui prend beaucoup d’espace et il a également une lunette supérieure épaisse et pas une encoche. L’iPhone 12, d’autre part, aura probablement des lunettes fines et une encoche plus petite que l’iPhone 11.

L’iPhone SE est censé être déjà bien et étant donné qu’il y a une pénurie de téléphones compacts haut de gamme sur le marché, l’iPhone de 5,4 pouces pourrait se révéler un succès retentissant.