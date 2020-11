L’iPhone 11 et l’iPhone SE ont dépassé tous les autres smartphones au dernier trimestre

Apple n’a pas battu Samsung en termes de volume global d’expédition au dernier trimestre, mais on ne peut nier que ses appareils sont parmi les plus populaires sur une base individuelle, comme le confirme le dernier Canalys rapport.

Bien sûr, Apple a maintenant publié un successeur – l’iPhone 12 – ce qui signifie que l’iPhone 11 perdra bientôt son titre de smartphone le plus vendu au monde. Néanmoins, ces résultats de la première année sont impressionnants.

Apple a expédié plus de 10 millions d'unités iPhone SE Le deuxième smartphone le plus populaire au dernier trimestre est peut-être moins surprenant compte tenu de l'état de l'économie mondiale. Après de bonnes performances au lancement, Apple a réussi à expédier plus de 10 millions d'unités iPhone SE supplémentaires au troisième trimestre 2020. Canalys, mais Apple a indiqué que la plupart des clients effectuent une mise à niveau à partir d'anciens modèles d'iPhone tels que l'iPhone 6 et l'iPhone 7, ou passent d'Android à l'iPhone. L'Apple iPhone SE (2020)

L’iPhone SE devrait continuer à performer à l’approche de la période des fêtes, mais il pourrait chuter plus loin dans le graphique une fois que l’iPhone 12 mini sera sur les tablettes. Après tout, certains acheteurs d’iPhone SE recherchent simplement un facteur de forme plus petit, pas nécessairement l’iPhone le moins cher.

Samsung a trouvé le succès avec ses téléphones Galaxy A à petit budget Samsung occupait les troisième, quatrième et cinquième places sur la liste des best-sellers mondiaux avec les Galaxy A21, Galaxy A11 et Galaxy A51 abordables. Le Galaxy A31 et le Galaxy A01 Core figuraient également sur la liste respectivement aux huitième et dixième places. Malheureusement, bien qu’il ait été libéré fin août en raison d’une forte demande, le La série Galaxy Note 20 a établi un nouveau record de précommande au Royaume-Uni – les derniers smartphones phares de Samsung n’étaient nulle part sur la liste. Le Samsung Galaxy A51

Ces appareils pourraient faire leur apparition au quatrième trimestre, mais il n’y a certainement aucune garantie. Après tout, Samsung a réduit sa production en raison d’une demande plus faible que prévu ces dernières semaines.

Xiaomi a également eu quelques best-sellers au dernier trimestre Les smartphones d’entrée de gamme Xiaomi Redmi Note 9, Redmi 9 et Redmi 9A viennent compléter la liste des smartphones les plus populaires au monde au dernier trimestre, respectivement aux sixième, septième et neuvième places.

Xiaomi a également eu quelques best-sellers au dernier trimestre Les smartphones d'entrée de gamme Xiaomi Redmi Note 9, Redmi 9 et Redmi 9A viennent compléter la liste des smartphones les plus populaires au monde au dernier trimestre, respectivement aux sixième, septième et neuvième places.

Top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde au troisième trimestre 2020 Xiaomi possède souvent certains des smartphones bas de gamme les plus vendus sur le marché, donc cet exploit n'est pas vraiment surprenant. Il devrait continuer à connaître une forte demande pour des appareils moins chers tout au long du trimestre en cours, en particulier sur les marchés en développement tels que l'Inde et les marchés plus établis comme l'Europe où Huawei perd du terrain.

Le seul nom évident qui manque dans le classement est Huawei. Dans le passé, il a placé certains appareils budgétaires dans le top 10, mais avec les sanctions commerciales américaines affectant ses activités en dehors de la Chine, cela n’a pas été possible au dernier trimestre.