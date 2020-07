L’iPhone 11 d’Apple est maintenant fabriqué en Inde

Selon un nouveau rapport d’Economics Times, Apple a maintenant commencé la fabrication de son iPhone 11 haut de gamme en Inde (deux hauts dirigeants de l’industrie ont déclaré à ET). La dernière initiative d’Apple s’inscrit dans le cadre des initiatives Make in India du gouvernement indien et de réduire la dépendance à l’égard de la Chine. Selon le rapport, la fabrication de l’iPhone 11 d’Apple est maintenant lancée à l’usine Foxconn près de Chennai.

Le rapport indique que la production d’iPhone 11 en Inde se fera par étapes et permettra également à Apple d’économiser 22% des droits d’importation. Cela pourrait entraîner une réduction du prix de l’iPhone 11 dans le pays. Cependant, Apple n’a pas encore annoncé de réduction de prix sur la vente d’iPhone 11 fabriqué en Chine en Inde.

En outre, le rapport indique qu’Apple envisage également un plan pour fabriquer le nouvel iPhone SE à l’usine de Wistron près de Bengaluru. Notamment, Apple vend actuellement l’iPhone 11 fabriqué en Chine.

Mais selon les deux dirigeants de l’industrie, cela pourrait être une option pour Apple à l’avenir. Mais, selon le rapport d’ET, Apple Inde n’a pas encore répondu aux questions.

La nouvelle est vraiment formidable pour tous les amateurs d’iPhone en Inde. Pour rappel, Apple a lancé l’année dernière les nouveaux iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max en Inde le 10 septembre.

Que pensez-vous de cette initiative d’Apple en Inde? Faites-moi savoir dans la section commentaires ci-dessous.