L’iPad Air 2020 sera probablement moins cher que le modèle actuel malgré des améliorations notables

L’analyste Ming-Chi Kuo pense qu’Apple va lancer un nouvel iPad 10,8 pouces au second semestre et le modèle serait l’iPad Air de nouvelle génération. DigiTimes annonce maintenant que les partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’Apple commenceront à expédier les composants requis au troisième trimestre 2020.

L’iPad Air actuel commence à 499 $ et il semble que le successeur coûtera encore moins. Auparavant, il a été signalé qu’Apple suivrait la stratégie de produit iPhone SE pour l’iPad Air 2020 et le dernier rapport le réitère.

Il allègue que même si le nouveau modèle comportera une nouvelle puce, probablement l’A13 Bionic, il sera plus abordable que son prédécesseur et cela devrait aider énormément les ventes. Apple déjà domine le marché des tablettes et un modèle moins cher l’aidera à cibler un public plus large.

L’iPad Air 2020 pourrait être le premier modèle non Pro à abandonner le port Lightning

le le modèle actuel arbore un écran de 10,5 pouces et il a le A12 Bionic sous le capot. Bien que l’on ne sache pas si le successeur grossira physiquement ou si ses lunettes seront coupées pour augmenter la taille de l’écran, la dernière est plus probable.

Radiant Opto-Electronics de Taïwan fournira apparemment les unités rétro-éclairées (BLU) pour l’ardoise à venir et les commandes d’affichage seront réparties entre LG Display, BOE Technology et Sharp.

Selon les rumeurs précédentes, le nouvel iPad Air pourrait obtenir Face ID ou un dans l’affichage de Touch ID et il peut également passer à un port USB-C. Il est également supposé que le nouveau modèle sera compatible avec le Clavier magique.

Selon une rumeur, le nouveau modèle sera annoncé en septembre.