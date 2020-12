Lionsgate Play entre sur le marché du streaming encombré de l’Inde à un prix attractif

Le fournisseur mondial de streaming Starz a lancé une nouvelle application de streaming en Inde.

Lionsgate Play promet un mélange de titres hollywoodiens et d’originaux indiens.

Cela coûte Rs. 99 par mois ou Rs. 699 pour un abonnement annuel.

La plate-forme de streaming mondiale Starz a lancé une nouvelle application de streaming en Inde. Appelée Lionsgate Play, l’application propose des titres populaires du studio hollywoodien, notamment John Wick, The Hunger Games, Mad Men, etc. Il fait également ses débuts dans l’émission Love Life in India de HBO Max avec Anna Kendrick, la série de guerre civile syrienne de Hulu No Man’s Land et le titre de comédie de BBC One The Goes Wrong Show.

Le service de streaming offre un essai gratuit de 14 jours, après quoi il coûtera Rs. 99 (~ 1 $) par mois ou Rs. 699 (9 $) pour un abonnement annuel. Les frais sont parmi les plus bas de l’industrie et c’est une sage décision étant donné que le service a du pain sur la planche avec de grands acteurs de streaming comme Netflix, Disney Plus Hotstar et Amazon Prime Video ont investi massivement sur le marché indien du streaming.

Services de streaming en Inde Des prix Netflix Rs 499 / mois à Rs 799 / mois Vidéo Amazon Prime Rs 199 / mois et Rs 999 / an Disney Plus Hotstar Premium Rs 299 / mois et Rs 1,499 / an Voot Rs 99 / mois et Rs 499 / an Sony Liv Rs 299 / mois et Rs 999 / an Jouer à Lionsgate Rs 99 / mois et Rs 699 / an

En plus d’offrir des originaux hollywoodiens et du contenu sous licence, Lionsgate Play promet également de publier des originaux indiens premium à partir de 2021.

«Nous lancerons également des originaux indiens dans les mois à venir, mettant en vedette des histoires urbaines énervées indicibles de certains des meilleurs esprits créatifs de l’industrie cinématographique indienne», a déclaré Rohit Jain, directeur général de Lionsgate South Asia, dans un communiqué de presse. «Et nous continuerons notre aventure Lionsgate Play en ajoutant à notre liste complète de contenus premium grâce à des partenariats avec des stars du millénaire passionnantes comme Kriti Sanon, Tiger Shroff et Sanjana Sanghi, augmentant ainsi l’étendue et la portée du divertissement pour nos abonnés», a-t-il ajouté.

Starz a sûrement choisi le bon moment pour entrer en Inde, car le pays est actuellement considéré comme le marché OTT à la croissance la plus rapide au monde. Avec le lancement de Lionsgate Play, l’empreinte mondiale de la plateforme s’étend désormais à 55 pays.

