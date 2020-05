Lionsgate change les dates de John Wick 4, Spiral, Hitman & # 039; s Wife & # 039;

Lionsgate a changé un tas de dates de sortie cet après-midi. John Wick 4, initialement prévu pour le 21 mai 2021, se prolongera sur une année complète jusqu’au 27 mai 2022. Spirale, une VU film dérivé, devait sortir le 15 mai dans deux semaines, et sortira à la place le John Wick 4L’ancienne date du 21 mai 2021. Cela signifie qu’elle s’ouvre contre une autre Keanu Reeves film, The Matrix 4. Ryan Reynolds– Samuel L. Jackson suite Garde du corps de l’épouse d’Hitman déménage du 28 août 2020 au 20 août 2021. Les autres dates de déménagement du studio incluent Kristen Wiig comédie Barb et Star vont à Vista Del Mar de juillet 2020 à juillet 2021, Martin Campbellc’est L’atout jusqu’en avril 2021, et Hilary Swank Thriller en francais Fatale au 30 octobre 2020. John Wick 4 est le seul film qui a déménagé en 2022. Deadline a eu les nouvelles.

John Wick 4 est ok, spirale push brutal

John Wick 4 n’avait pas encore commencé à tirer, ce qui signifie qu’ils peuvent prendre un nouveau départ. Malheureusement, Spirale n’est pas dans le même bateau. Même si cela n’a pas d’importance quand il sortira, le film a déjà publié du matériel promotionnel et fait ses débuts dans sa bande-annonce. La sensibilisation et l’anticipation étaient élevées VU film universel, avec Chris Rock. Ils ont posté le message suivant sur leur Twitter officiel: « A nos fans – Cela nous fait de la peine de vous informer que la date de sortie de Spiral se déplace vers le 21 mai 2021. Nous comprenons et partageons votre déception. Nous apprécions votre soutien et votre espoir vous restez en sécurité pendant cette période difficile. De plus, si quelqu’un a vu la marionnette Billy, pouvez-vous s’il vous plaît nous le faire savoir? Il ne s’est pas présenté à nos vidéoconférences depuis un moment. » Certains pensaient que Spiral irait sur la route du Trolls World Tour et dieu en VOD, mais Lionsgate a apparemment beaucoup de foi en lui.

John Wick 4 est configuré pour passer devant les caméras lorsqu’il est possible de le faire à nouveau en toute sécurité.

Le post Lionsgate Shifts John Wick 4, Spiral, Hitman & # 039; s Wife & # 039; s Bodyguard Dates est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook