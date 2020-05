Lionsgate annonce des retards pour Spiral et John Wick 4 – Africadaidly

Lionsgate a remanié son calendrier au milieu de la pandémie, avec « John Wick: Chapitre 4 » retardé d’un an, et le très attendu « Spiral » étant également repoussé d’un an.

« John Wick: Chapter 4 », avec à nouveau Keanu Reeves en tête, a une nouvelle date au 27 mai 2022.

La version de Chris Rock de «Saw», intitulée «Spiral», devait être publiée ce mois-ci, mais a plutôt été repoussée d’un an jusqu’au 21 mai 2021.

D’autres mouvements incluent:

«Fatale»: 30 octobre 2020.

«Voyagers» (Tye Sheridan et Colin Farrell): 25 novembre 2020.

«The Asset» (Michael Keaton et Maggie Q): 23 avril 2021.

«Barb et Star vont à Vista Del Mar» (Kristen Wiig): 16 juillet 2021.

« Le garde du corps de l’épouse d’Hitman » (Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson): 20 août 2021

«American Underdog: The Kurt Warner Story»: 10 décembre 2021.