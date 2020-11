Linz abat le FC Admira

Le LASK entre dans la trêve internationale avec la cinquième victoire consécutive en compétition. Gernot Trauner (17e), Johannes Eggestein (52e), Reinhold Ranftl (67e) et Lukas Grgic (70e) se sont affrontés dimanche dans le 4: 0 (1: 0) sans effort contre le bas de Bundesliga affaibli Admira. L’équipe de Linz a ainsi consolidé la troisième place et était à égalité avec les Viennois avec 16 points avant le grand match entre le Rapid et Salzbourg (17h).

Le rendement en points de Linz après le 7e tour est identique à la forte première moitié de la saison précédente sous Valerien Ismael. LASK a également remporté son septième match à domicile de la saison, tandis qu’Admira a perdu pour la troisième fois consécutive. Le Südstädter était arrivé avec quatre points et touché par le virus corona et des blessures. Face à neuf échecs, dont les joueurs réguliers Aiwu, Vorsager, Hjulmand et Hoffer, l’équipe de l’entraîneur Damir Buric s’est presque levée toute seule.

En 5-4-1 sans ballon, le bas de la ligne contrôlait l’offensive de Linz, mais LASK prenait la tête avec le deuxième corner: Trauner rentrait sans encombre (17e). Trois jours après la victoire 1-0 à l’extérieur contre Anvers en Ligue Europa, le LASK devait progressivement affronter les braves combattants fatigués. Cela a également réussi plus tard, en première mi-temps, l’équipe de Linz était dangereuse dans le premier match sans Marko Raguz après sa rupture du ligament croisé, mais presque uniquement grâce à leur force standard.

Petar Filipovic a frappé la tête après un corner de Peter Michorl sur 2-0 (35e), qui a également chuté peu après la pause: après que Tomislav Tomic ait perdu le ballon, Ranftl a conduit le ballon dans la surface de réparation et l’a remis sur Eggestein, qui L’équipement de l’aire de jeux aménagé et soigneusement tourné (52e).

Ranftl et Grgic remportent la victoire de LASK

Ensuite, les Linzers ont fait un court travail. Ranftl, qui a coulé une passe de Stangl insuffisamment dégagée du remplaçant Husein Balic dans le Kreuzeck (67e) et Grgic de huit mètres après les travaux préparatoires de Gruber (70e), a fait 4-0 sur une double frappe.

Admira a rarement réussi à mettre en place de telles marques olfactives comme à la 76e minute lorsque Joseph Ganda a frappé la barre. Auparavant, le Südstädter n’avait été offensif qu’à la 40e minute, lorsque Marco Hausjell était clairement passé d’une bonne position.

L’équipe de Linz est restée dangereuse jusqu’à la fin, et Andrade a frappé la barre gauche d’un tir de la zone arrière (75e). L’entraîneur du LASK, Dominik Thalhammer, a célébré une victoire claire contre son ancien club, pour lequel des matchs de tendance au Tyrol et à domicile contre Hartberg attendent après la pause de deux semaines.